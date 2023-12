Praznične jedi malo drugače: Zdravi namazi in presne slaščice

31.12.2023 | 14:00

Namazi in slaščice so kar vabili.

Suzana Plut s slastno bajadero, ki so jo pripravile na kuharski delavnici.

Udeleženke delavnice so pozorno prisluhnile Suzani Plut. (Foto: A. Jakše)

Copatki so se pekli v pekaču za pico. Če ga nimate, jih lahko spečete v večji litoželezni ponvi na kokosovi maščobi.

Kar so pripravile, so seveda tudi pokusile.

Čas praznikov je tudi čas bogato obloženih miz. Bi letos svoje najdražje presenetili tudi z malo drugačnimi jedmi, ki so prav tako okusne, za nameček pa še bolj zdrave? Novomeščanka Suzana Plut je prava zakladnica izvrstnih veganskih receptov in nekaj so jih spoznale tudi udeleženke kuharske delavnice v dnevnem centru vseh generacij v Straži, ki jo je tamkajšnja občina pripravila v sodelovanju z novomeškim RIC-em v projektu VGC Skupaj.

Pripravljale so tri vrste namazov – »tatarca« iz posušenih paradižnikov in rjave leče ter namaz iz črnih (mešanice) oliv –, tri slaščice – posladek iz sliv in fig, slastne čokoladno-sadne kroglice in bajadero – ter pica kruhke oziroma »copatke«. »Lečin tatarc ima najmanj izrazit okus, iz posušenih paradižnikov pa najbolj, namaz iz oliv je dokaj slan,« je pojasnila Suzana Plut, zbrane ženske, ki so skrbno prisluhnile njenim besedam in številnim koristnim nasvetom, pa so si bile edine, da je bilo prav vse zelo dobro. In marsikaj od tega bo, kot so zagotovile, našlo prostor tudi na njihovih prazničnih mizah.

ZAČIMBE IN ZELIŠČA

»Pri pripravi kakovostne in okusne veganske hrane ni treba komplicirati, saj lahko z uporabo začimb in zelišč pripravimo res okusno hrano, s katero je mogoče prepričati tudi otroke in moške, ki so navajeni, da kosilo ni ‘kosilo’ brez mesa,« je poudarila Suzana Plut, ki se že dobrih 32 let vegansko prehranjuje, v začetnih letih je bila sicer vegetarijanka, ker je občasno še posegla po siru.

Vodi kuharske delavnice veganske prehrane v šolskih kuhinjah, izobraževalnih centrih in vsepovsod, kamor jo povabijo, predava tudi o ekoloških čistilih, kompostiranju, ekološki pridelavi hrane, prehranskih zamenjavah za t. i. bele smrti, kaljenju žit in semen, žitaricah in stročnicah v zdravi prehrani, veganstvu kot načinu življenja. Še vedno tudi poučuje matematiko, dva dni v tednu pa svoje znanje o prehrani in zdravem življenju deli z obiskovalci trgovine Stari most v Novem mestu, kjer dobi tudi vse sestavine, ki jih uporablja pri kuharskih delavnicah. »Ob močno predelani hrani, ki so ji dodani ojačevalci okusa, nam primarni okusi niso več všeč. Večina ljudi se mora znova naučiti osnov, kako primarno surovino, denimo repo, zelje, kolerabo, pripraviti tako, da se jedcem zdi okusna,« ugotavlja tudi na svojih delavnicah.

Glede na to, da je zdaj tudi čas prehladnih obolenj, je Suzana Plut udeleženkam zaupala še recept za krepitev imunskega sistema: »Skupaj zmešamo pol kilograma medu, 200 gramov razkoščičenega šipka, zmletega v prah, 200 gramov naribanega svežega ingverja, dve ali tri žličke, lahko pa tudi več, cejlonskega cimeta. Shranimo v kozarec in vsak dan počasi poližemo eno žlico.« Ljubiteljem sladkega pa bo morda prav prišel njen nasvet za mešanico iz jušne žlice cejlonskega cimeta, čajne žličke mletega suhega ingverja, polovice čajne žličke mletih klinčkov in pimenta ter četrtine čajne žličke muškatnega oreščka, ki obogati različne sladke jedi, zavitke ali pa preprosto le naribana jabolka.

TATARC IN BAJADERA

Od jedi, ki so jih tokrat pripravljali v straškem dnevnem centru, v katerem vse leto prirejajo različne dejavnosti, namenjene starejšim in najmlajšim, vam v pokušino ponujamo dve – predjed in sladico. Za »tatarca« potrebujete 25 dag posušenih paradižnikov, manjšo glavico česna, po dve žlički mlete kumine, koriandra in rumene gorčice, žličko čilija, oljčno olje, sol in poper. Posušene paradižnike namočite v mlačni vodi in jih pustite stati pol ure, da se zmehčajo. Nato jih odcedite, ožemite in položite v multipraktik, dodajte česen, olje, začimbe (najboljše so, če sveže strete v terilniku) in dobro zmešajte. Postrezite ohlajeno.

Sestavine za bajadero (pekač, velik 15 × 25 centimetrov) pa so: 30 dag polnozrnatih veganskih piškotov, 20 dag mletih lešnikov, 1 dl žitnega mleka, žlica riževega slada ali drugega poljubnega sladila, 10 dag kokosove maščobe, 6 dag naribane čokolade in čokoladna ali lešnikova krema. Piškote zmeljite in zmešajte z mletimi lešniki, dodajte vrelo mleko s sladom in maščobo ter naredite kepo. To razdelite na polovico, eni dodajte naribano čokolado. Svetlo maso razporedite v model in poravnajte, nanjo položite temno maso, na vrhu premažite s čokoladno ali lešnikovo kremo, potresite s čokoladnimi mrvicami in dobro ohladite v hladilniku. »Bajadera bo še boljša, če med svetlo in temno plast dodamo marcipan. Na voljo ga imamo v trgovini Stari most, lahko pa ga naredimo tudi sami iz sladkorja in mandljev v razmerju 1:1. Sladkor raztopimo v litoželezni posodi, vanj vmešamo zmlete mandlje in nato razlijemo po svetli plasti slaščice,« je še svetovala Suzana Plut.

Besedilo in fotografije: Mojca Žnidaršič