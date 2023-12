Pred rokometaši novoletni premor, za konec leta zmage Krke, Trima in Sviša

18.12.2023 | 08:30

S tekme Slovan : Dobova (Foto: RD Slovan)

Za rokometaši je zadnji letošnji, 13. krog lige NLB. Zdaj jih čaka premor do začetka februarja.

Krka - Koper 32:25 (15:9)

Rokometaši Krke so v zadnji tekmi tega kroga včeraj doma premagali Koper z 32:25 (15:9).

* Dvorana Marof, gledalcev 160, sodnika: Gorenc, Košir.

* Krka: Rauh, Blaževič, Bradeško, Avsec 3, Majstorović, Muhič, Rašo 3, Vukić, Stanojević 8, Rašo, Zajc, Nikolić 10 (1), Lavrič, Kukman 2, Matko 2, Horvat 4.

* Koper: Jelovčan, Đurica, Morato, Poklar 2 (1), Konjevič 1, Bekrić 1, Moljk, Beganović, Muminović 4, Zugan 3, Sanabor, Makuc 8 (1), Kete 2, Breznikar, Bratkovič 4.

* Sedemmetrovke: Krka 1 (1), Koper 4 (2).

* Izključitve: Krka 4, Koper 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Krka je po sedmi zmagi v sezoni četrta na lestvici. Novomeščani so bili praktično celo tekmo v prednosti, Primorci so le na trenutke povzročali preglavice tekmecu in se morali na koncu tudi po zaslugi domačega vratarja Jureta Blaževiča sprijazniti s sedmim porazom, po katerem ostajajo na osmem mestu.

Novomeščani so dobro začeli obračun in po polovici prvega polčasa vodili z 8:4, potem ko je zadel Jernej Avsec in goste prisilil k prvi minuti odmora. Ta pa ni posebej zalegla, saj je prednost Krke še narasla, tudi na šest golov, kolikor je znašala tudi ob polčasu.

V uvodu drugega polčasa so Novomeščani pobegnili tudi za devet golov, kar pa jih je malce preveč sprostilo, saj so se Primorci deset minut pred koncem približali na ulovljive tri zadetke razlike. Toda Krka se je hitro zbrala in tekmeca ni spustila bližje.

Domači vratar Jure Blaževič je zbral kar 21 obramb, v njegovi ekipi pa je bil najboljši strelec Marko Nikolić z 10 goli, osem jih je dal Veljko Stanojević. Pri gostih je osemkrat zadel Andraž Makuc.

Trimo Trebnje - Riko Ribnica 40:31 (20:14)

Že v petek so rokometaši trebanjskega Trima doma premagali Riko Ribnico s 40:31 (20:14).

* Dvorana OŠ, gledalcev 250, sodnika: Žibret in Teršek.

* Trimo Trebnje: Skledar, Slatinek Jovičič 10, Višček 1, Didovič 3, Jurečič 8 (4), Čudić, Kotar 4, Udovič 2, Miklavec 5, Grmšek 1, Grbić, Cingesar 1, Nešić, Krešić 3, Ćorsović 2, Herceg.

* Riko Ribnica: Braunović, Pogorelec 1, Mihelič 1, Žagar 4, Ljevar 6, Pirnat, Begić Zbačnik, Skol 4, Klarič, Cimerman 3, Knavs 4 (2), Klun, Nosan 3, Grebenc, Hrastnik 4, Dobaj 1.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 4 (4), Riko Ribnica 2 (2).

* Izključitve: Trimo Trebnje 10, Riko Ribnica 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so po domači zmagi na zadnji prvenstveni tekmi leta zadržali prvo mesto na prvenstveni razpredelnici. Ribničani po petem porazu v sezoni ostajajo na šestem mestu.

Favorizirani Dolenjci so šele v končnici prvega polčasa uveljavili svoje prednosti, z zelo učinkovito predstavo so se na veliki odmor odpravili s šestimi goli prednosti (20:14). V drugem polčasu so začeli stopnjevati prednost, ki je znašala tudi 13 golov (33:20), in razrešili vse dvome o zmagi.

Pri Trebanjcih je bil najbolj učinkovit Staš Slatinek Jovičič z desetimi goli, pri Ribničanih pa je Leon Ljevar dosegel šest zadetkov.

Sviš Ivančna Gorica - Ljubljana 32:28 (18:14)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so v soboto premagali Ljubljano z 32:28 (18:14).

* Dvorana OŠ Stična, gledalcev 384, sodnika: Lesar in Deržek.

* Sviš: Pekeč, Glavan, Cirar 4, Justin 5 (1), Tekavčič 5, Stopar 2, Kutnar 1, Pirnat 1, Grum, Marojević 3, Sašek 1, Bradač 1, Korošec 1, Kompare 1, Košir 2, Vidmar 5.

* Ljubljana: Kromar, Mlakar, Gaberc, Lukman 2, Jaklič 4, Novak, Brulec, Nosan 1, Makivić 5, Kamenicki 1, Lukman 8 (1), Pernovšek, Gombač, Tomšič 1, Ključanin 6 (1).

* Sedemmetrovke: Sviš 2 (1), Ljubljana 4 (2).

* Izključitve: Sviš 6, Ljubljana 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Igralci Sviša so prišli do svoje šeste zmage v prvenstvu, potem ko so drugi polovici drugega polčasa dokončno strl odpor Ljubljane. Ta ostaja pri le dveh zmagah in je pri dnu lestvice.

Prva polovica prvega polčasa je minila v bolj ali manj izenačeni predstavi, drugih 15 minut pa je bilo v znamenju domačih, ki so začeli povečevati razliko ter v 28. minuti po golu Matevža Tekavčiča vodili že za šest zadetkov, na odmor pa so nesli dva gola manj prednosti.

Ljubljančani so v uvodu drugega polčasa razpolovili zaostanek, bili le dva zadetka za domačini še 44. minuti, potem pa je domačim uspelo znova pobegniti na varnejšo razdaljo. Andraž Justin je v 50. minuti poskrbel za novo prednost šestih golov. Ko je Martin Bradač v 53. minuti zadel za 30:23, je bil zmagovalec znan.

Justin, Tekavčič in Simon Vidmar so pri domačih dosegli po pet golov, Jure Lukman jih je pri gostih zbral osem.

LL Grosist Slovan - Dobova 29:25 (16:13)

Rokometaši LL Grosista Slovana so premagali Dobovo z 29:25 (16:13).

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 200, sodnika: Backović, Palačković.

* LL Grosist Slovan: Mlakar, Krbavčić, Stegel, Balažic, Grojzdek 3, Pajt 4, Varga, Poje, Stojnić, Pipp 6, Lipovac, Budja 2, Nenadić 3, Kovačič 2, Kobetić 9.

* Dobova: Grudnik, Žitković, Suban, Fabek, Gerjovič, Stunković, Romih 3 (1), Pintar 4 (1), Maslovar 1, Rantah 4, Mladkovič 6, Ferenčak 4, Kozolić 3, Maček, Mataić.

* Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 1 (0), Dobova 6 (2).

* Izključitve: LL Grosist Slovan 12, Dobova 8 minut.

* Rdeč karton: /

V obračunu ekip z dna lestvice, pred dvobojem so imeli Kodeljevčani tri, Dobovčani pa dve točki, so na koncu slavili domači in tako prišli do druge zmage v sezoni in na lestvici prehiteli mestne tekmece.

Na začetku so se bolje znašli gostje, ki so povedli s 5:2. A je Slovan hitro izenačil, potem pa naredil mini preobrat, pred koncem prvega dela je vodil za tri gole (14:11), takšna je bila razlika tudi ob odmoru.

Zasedba s Kodeljevega je v drugem delu nadzorovala priborjeno iz prvega. Vodstvo so domači povišali na pet (20:15), približno takšno prednost pa brez težav zadržali do konca dvoboja. Vmes so vodili že tudi z 28:21, v končnici pa so se nekoliko sprostili in dovolili tekmecem, da so poraz ublažili.

Za Slovan je bil najbolj učinkovit Marko Kobetić z devetimi goli, šest jih je dodal Matic Pipp. S šestimi pa je bil pri poražencih najbolj razpoložen Jan Mladkovič.

* Izidi, 13. krog:

- petek, 15. december:

Trimo Trebnje - Riko Ribnica 40:31 (20:14)

- sobota, 16. december:

Sviš Ivančna Gorica - Ljubljana 32:28 (18:14)

Škofljica - Celje Pivovarna Laško 28:36 (15:19)

Jeruzalem Ormož - Gorenje Velenje 25:25 (15:13)

LL Grosist Slovan - Dobova 29:25 (16:13)

Urbanscape Loka - Slovenj Gradec 29:32 (13:18)

- nedelja, 17. december:

Krka - Koper 32:25 (15:9)

- lestvica:

1. Trimo Trebnje 13 12 0 1 435:332 24

2. Celje Pivovarna Laško 13 11 1 1 433:359 23

3. Gorenje Velenje 13 10 2 1 401:331 22

4. Krka 13 7 3 3 384:340 17

5. Jeruzalem Ormož 13 7 2 4 349:353 16

6. Riko Ribnica 13 6 2 5 430:412 14

7. Sviš Ivančna Gorica 13 6 2 5 374:374 14

8. Koper 13 6 0 7 366:363 12

9. Slovenj Gradec 13 5 2 6 370:386 12

10. Škofljica 13 4 1 8 346:387 9

11. Urbanscape Loka 13 3 2 8 376:414 8

12. LL Grosist Slovan 13 2 1 10 346:386 5

13. Ljubljana 13 2 0 11 348:424 4

14. Dobova 13 1 0 12 314:411 2

STA; M. K.