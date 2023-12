Leo Fortis s koncertom Made in Yugo navdušil obiskovalce

9.12.2023 | 10:30

Mešani pevski zbor Leo Fortis letos praznuje pet let delovanja.

Zborovodja Fernando Mejias

Telovadnica podružnične šole v Dolenji Nemški vasi je bila polna do zadnjega kotička.

Koncert je povezoval Luka Bregar.

Dolenja Nemška vas - Telovadnica podružnične šole v Dolenji Nemški vasi je bila včeraj nabito polna. Mešani pevski zbor Leo Fortis Trebnje, ki letos praznuje pet let delovanja, je namreč pripravil koncert Made in Yugo, s katerim so obiskovalce popeljali nazaj v zanimivo in posebno obdobje osemdesetih in zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja. »To je bil čas, ko smo sanjarili prihodnost in gradili mostove med ljudmi, ne glede na meje in raznolikosti. Ko je bil Yugo vrhunec avtomobilističnih želja (in so se v njem 'rojevali' najlepši spomini), ko smo žvečili žvečilni gumi Čunga lunga in lizali bonbone Šumi, imeli ene kavbojke in nosili Planika čevlje,« so zapisali v napovedi za koncert.

Zanj je vladalo izjemno zanimanje, karte so pošle že v nekaj dneh. Ko so člani trebanjskega zbora Leo Fortis stopili na oder, se je čutilo, da bo to poseben večer, nabit z energijo in prepleten z dobro glasbo. V spored so umestili zborovske priredbe različnih jugoslovanskih pop oz. rock pesmi iz obdobja pred letom 1990, ki jih je priredil njihov zborovodja Fernando Mejias. Obiskovalci so se hitro nalezli energičnih ritmov in z zborom prepevali stare uspešnice, nekateri v ozadju telovadnice so tudi zaplesali.

Koncert je odlično povezoval Luka Bregar. Leo Fortis bo na oder znova stopil tudi danes, ko se bo znova predstavil pred polno dvorano.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija