FOTO: Nečloveški napori gasilcev; na zaščitnih oblekah kosi stopljenega aluminija

28.10.2023 | 12:20

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): Jani Pavlin

Poročali smo, da je v naselju Desinec v občini Črnomelj včeraj nekaj po 13. uri zagorel gospodarski objekt s sončno elektrarno. Gasilci so požar omejili in pogasili, objekt, v njem skladiščeni kmetijski stroji ter osebno vozilo pa so uničeni. Reševalci so oskrbeli tudi poškodovano osebo in jo odpeljali v novomeško bolnišnico.

Tako se je glasilo poročilo Uprave RS za zaščito in reševanje, nekaj več podrobnosti pa izvemo na družabnih omrežjih, kjer so polni pohval gasilcem kar 16. belokranjskih prostovoljnih društev, ki so se spopadali z ognjeno stihijo.

Da so požar na objektu s sončno elektrano omejili, so namreč potrebovali več ur nečloveških naporov.

Gasilci iz Ribnice denimo ob tem poudarjajo, da pri požarih nastanejo izjemno visoke temperature, tudi preko 800 stopinj Celzija in več. Za lažjo primerjavo: v domači pečici je običajno maksimalna temperatura okoli 250 stopinj Celzija: ''Gasilci se lahko samo zaščitnim oblekam zahvalimo, da ne postanemo 'pečenka"'.

Izjemna vročina predstavlja za človeško telo izjemen napor, kar dokazujejo fotografije Janija Pavlina, ki jih je delil na Facebooku. Prizori dobesedno "pregorelih" gasilcev vam bodo segli v srce.

Ribniški gasilci so sneli "čelado dol kolegom za tako požrtvovalno delo", Jani Pavlin pa je zapisal: ''Gasilci so na zaščitnih oblačilih imeli kose stopljenega aluminija. Prve ekipe so se v neznosni vročini plamenov pregrevale. Pomanjkanje kisika in nadčloveški napori so marsikaterega prisilili, da je zaradi onemoglosti za trenutek poiskal hlad, si povrnil moči, nato pa spet v zaščitna oblačila in v boj.

BRAVO naši heroji!!!''

M. K.

