FOTO: Kdo je pustil avto na tirih? Kdo kradel zajce, kokoši in piščance?

20.10.2023 | 12:10

Tovorni vlak je trčil v prazen avto, ki ga je nekdo pustil na tirih in odšel. (Foto: PGE Krško)

Sinoči nekaj po 23. uri se je, kot smo že poročali, zgodila nesreča na železniških tirih v Šentlenartu na območju PP Brežice. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je do sedaj neznani voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Brežic proti Šentlenartu. Zaradi prevelike hitrosti je zapeljal izven prehoda ceste čez železniško progo in z vozilom obstal na tirih, potem pa zapustil kraj. Ob 23.10 je iz smeri Krškega pripeljal tovorni vlak z 29. vagoni in trčil v avtomobil. Okoliščine in identiteto voznika osebnega avtomobila policisti še ugotavljajo.

Huje poškodovan voznik

Včeraj okoli 14. ure se je, kot smo tudi že poročali, zgodila prometna nesreča na cesti pri Jankovičih. Policisti so ugotovili, da je 43-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zapeljal s ceste. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Trčil v mladoletno peško

Nekaj pred 15. uro se je zgodila prometna nesreča na prehodu za pešce v Kandijskem križišču v Novem mestu. 51-letni voznik osebnega avtomobila ni prilagodil hitrosti vožnje, da bi lahko ustavil pred prehodom za pešce, in je na prehodu trčil v mladoletno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Pijan trčil na Gorjancih

Metliški policisti so bili nekaj po 21. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo osebnega in tovornega vozila pri naselju Hrast pri Jugorju. Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 44-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom in trčil v tovorno vozilo, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 28-letni voznik iz Hrvaške. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Kradli tudi zajce, kokoši in piščance



Na delovišču v Češči vasi je med 18. 10. in 19. 10. nekdo vlomil v več gradbenih zabojnikov in odnesel več kosov orodja ter z vlomi in tatvinami povzročil za okoli 5.000 evrov škode. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V kraju Mrtvice na območju PP Krško je v noči na četrtek neznanec iz zajčnikov ukradel 12 zajcev, v Brežicah pa je nekdo vlomil v kurnik in ukradel deset kokoši in deset piščancev.

Na parkirnem prostoru prodajalne v Škocjanu je včeraj okoli 14. ure nekdo iz odprtega dela tovornega vozila izmaknil motorno žago. Lastnika je oškodoval za okoli 1.500 evrov.

Bosanski državljan prevažal turške migrante

Policisti so na območju Obrežja včeraj popoldne ustavili voznika osebnega avtomobila švedskih registrskih oznak ter ugotovili, da je 57-letni državljan Bosne in Hercegovine v vozilu prevažal tri državljane Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rajec, Slovenska vas, Rigonce, Orešje na Bizeljskem, Obrežje, Loče, Jesenice) prijeli deset državljanov Rusije, devet Afganistana, sedem Konga in Maroka, šest državljanov Šrilanke, pet Iraka, štiri državljane Indije in Ugande, tri državljane Pakistana, dva državljana Turčije, državljana Kameruna, Bangladeša in Sirije ter na območju PP Metlika (Rakovec) štiri državljane Irana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 71. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 209 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, prometno nesrečo, v kateri se je udeleženec lažje poškodoval, in 14 nesreč z gmotno škodo. V Metliki so pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih vstopov v državo.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni FranciD Pa bodo spet cigani krivi... Preglej samo prijavljene komentatorje