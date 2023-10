FOTO: Trčila vlak in avto - vozilo uničeno, poškodovanih ni

20.10.2023 | 07:00

Trčenje na tirih (Foto: PGE Krško)

Prizorišče nesreče pri Jankovičih (Foto: Radio Odeon)

Sinoči ob 23.12 sta na železniškem prehodu v Gornjem Lenartu, občina Brežice, trčila vlak in osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetljevali kraj dogodka, odklopili akumulator, izvlekli uničeno vozilo izpod vlaka ter ga umaknili na peron. Poškodovanih ni bilo.

Nesreča pri Jankovičih

Ob 13.58 je v bližini naselja Jankoviči, občina Črnomelj, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP Črnomelj pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, ki so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ, izvod 5. POD POKOPALIŠČEM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH – STRAŽA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLENJA VAS PRI MIRNI PEČI;

- od 11:00 do 11:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČEŠENCE;

- od 12:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI KAL.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, TP ŠKRILJE 1, TP BORŠT, TP PRILOZJE, TP KZ KRASINEC .

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mirna Roje 3, nizkonapetostno omrežje Novo naselje spodaj;

- od 12:15 do 14:15 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mokronog šola, nizkonapetostno omrežje Mercator.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Krakovo, nizkonapetostno omrežje – Dolenja vas med 8:00 in 12:00 uro, na območju TP Koritno, nizkonapetostno omrežje – Laze pa med 8:30 in 12:00 uro.

