Na SP v Budimpešto tudi Klara Lukan in Nika Glojnarič

15.8.2023 | 11:45

Z novinarske konference (Foto: AZS)

Budimpešta/Ljubljana - Kristjan Čeh bo prvo ime trinajstčlanske slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo od 19. do 27. avgusta v Budimpešti. V metu diska bo branil zlato z lanskega prvenstva v ameriškem Eugenu. Marca sta se s srebrnima medaljama na dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu izkazali Tina Šutej in Anita Horvat.

"Moj prvi cilj je, da ubranim naslov svetovnega prvaka. Sposoben sem dobro nastopiti. Čeprav na nekaj prejšnjih tekmah nisem nastopil najbolje, je zadnja tekma v Estoniji deset dni pred kvalifikacijami na SP pokazala, da sem sposoben vreči daleč. Konkurenca je velika, peterica je v izjemni sezoni v metu diska presegla 70 m. Šved Daniel Stahl ter Litovca Mykolas Alekna in Andrius Gudžius pa so zelo dobro pripravljeni," je na novinarski konferenci pred odhodom ekipe na SP povedal Čeh prek videopovezave.

Na prvenstvo se namreč pripravlja v Estoniji, domovini svojega trenerja Gerda Kanterja, nekdanjega olimpijskega in svetovnega prvaka. V estonskem mestu Jöhvi je 10. avgusta Čeh disk vrgel 69,99 metra in s tem prikazal dobro formo. Prav v Jöhviju je 16. junija letos z 71,86 metra izboljšal svoj slovenski rekord. To je še vedno najboljši izid sezone na svetu, s katerim je izenačen na četrtem mestu v zgodovini discipline.

"Zavedam se, da je SP zelo blizu, a pritiska, vsaj za sedaj, še ne čutim. Upam, da bo šlo prek 68 m v kvalifikacijah že v prvem metu, tako kot mi je šlo lani na SP v Eugenu. Na prvenstvo pa bom odpotoval iz Estonije v četrtek," je dodal Čeh.

Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je bila po nastopu na dvoranskem EP v Turčiji s srebrom sprva razočarana, pričakovala je zlato, v teku na 800 m pa je svojo prvo veliko člansko medaljo osvojila Horvat. Obe pričakujeta boj za zmagovalni oder tudi v madžarski prestolnici.

Poleg Čeha bo na SP v moški konkurenci nastopil le še Matic Ian Guček, slovenski rekorder v teku na 400 m ovire. Med atletinjami se bodo predstavile še Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke, Klara Lukan na 5000 m, maratonka Neja Kršinar, Nika Glojnarič na 100 m ovire, Agata Zupin na 400 m ovire, Lia Apostolovski v skoku v višino, v troskoku Neja Filipič in Eva Pepelnak ter Martina Ratej v metu kopja.

"Ekipa je več kot odlična, vedno smo imeli enega, dva ali tri izstopajoče posameznike, take širine, kot jo imamo tokrat, pa še ne. Vemo, kaj Čeh pomeni v svetovnem merilu, čeprav je daleč od tega, da bi bila njegova kolajna samoumevna. Tudi Šutej bi lahko stopila na zmagovalni oder, Horvat je tudi napovedala boj za medaljo. Potem pa so še Mišmaš Zrimšek, Apostolovski, omenjene so bile finalistke SP že lani, tu sta še Lukan in najbolj izkušena v ekipi Ratej, vse so kandidatke za finale," je izpostavila vodja reprezentance Marija Šestak.

Nekdanja odlična atletinja, bronasta na SP v Osaki 2007, je še vedno lastnica slovenskega rekorda v troskoku.

"Tako številčne ekipe slovenska atletika na velikih tekmah nima pogosto, moti me le, da sta v njej le dva atleta. Reprezentanca je zelo močna, pričakujemo seveda medaljo. Imamo Čeha, še nekaj atletinj je sposobnih stopiti na zmagovalni oder. Sam bom bolj rezerviran, napovedujem eno medaljo in tri, štiri uvrstitve v finale. Želim si tudi, da bi bilo čim manj neprijetnih presenečenj," je povedal predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (AZS) Albert Šoba.

Optimistična pričakovanja je napovedal tudi predsednik AZS Primož Feguš. Celjski odvetnik je ob tej priložnosti izrazil sočutje z vsemi, ki so jih prizadele nedavne poplave. Dejal je, da atletski klubi in njihovi stadioni niso bili prizadeti, posamezni športniki in njihove družine pa so imeli težave.

Feguš je ob tej priložnosti izročil tri medalje, priborjene na evropskih igrah pred mescem in pol na Poljskem. Tam je potekalo tudi ekipno EP in ni bilo podelitev. Odličja, ki so prišla po pošti, so osvojili Čeh (zlato), Šutej (srebro) in Mišmaš Zrimšek (srebro).

S Klaro Lukan in Niko Glojnarič smo se pred njunima nastopoma na SP pogovarjali tudi na Dolenjskem listu, pogovor z njima bomo objavili še pred začetkom tekmovanja, na voljo vam bo tudi v četrtkovem novem, tiskanem Dolenjcu. V nadaljevanju pa le še izjavi Šentjernejčanke in Brežičanke z omenjene novinarske konference AZS v Ljubljani:

- Klara Lukan (Kladivar, 5000 m): "Zelo sem zadovoljna, da sem se tako uspešno vrnila po poškodbi, zaradi katere lani nisem mogla tekmovati. EP in SP sem spremljala po televiziji, sedaj bom tekmovala in se tega zelo veselim. Želim prikazati borben, odločen in pogumen nastop. Grem tudi po nove izkušnje, da se izoblikujem v še boljšo tekmovalko. Sem zelo motivirana."

- Nika Glojnarič (Brežice, 100 m ovire): "To bo moje prvo veliko člansko tekmovanje, želim si osebni rekord in uvrstitev v polfinale. To je velik zalogaj, ker bo močna konkurenca. Končno imamo v Brežicah ponovno na voljo stadion, steza je zelo hitra in lahko delam več kot šest, sedem ovir, kar prej ni bilo mogoče. Treniram tudi dvakrat na dan in gre mi odlično."

STA; M. K.

