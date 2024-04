novice

BoxSpring postelje – priljubljene oblazinjene postelje

18.4.2024

Boxspring postelje, Box postelje oz. Spring Box postelje so zadnja leta zelo priljubljene oblazinjene postelje. V medijih je pogosto zaslediti BoxSpring postelje, ki se po želji in po meri naročnika, izdelujejo v Sloveniji - glede na želje po dizajnu, barvi, materialu oblazinjenja, končni višini in trdoti udobja. V nadaljevanju izvedite s čim te kvalitetne postelje navdušujejo, kaj vse lahko pri tej postelji individualno izberete, kje jih lahko preizkusite in kupite ter kdo od znanih Slovencev že uživa v njenem udobju.

Le ena BoxSpring postelja navdušuje Slovence

Na trgu je veliko boxspring postelj različnih proizvajalcev. Na videz morda izgledajo podobno, a ko pride do konkretnih želja glede udobja, dizajna in trajnosti, se ponudba zares hitro zmanjša na le eno BoxSpring posteljo – tisto, ki nastaja po naročilu izpod rok mojstrov in šivilj podjetja Maremico.

Inovator BoxSpring postelje je Valentin Marinšek

Pod to tapecirano posteljo BoxSpring je podpisan Valentin Marinšek. Je inovator in vodja tehničnega sektorja v podjetju Maremico. Znan je po izjemnih inovativnih rešitvah za udoben spanec in moderen dizajn postelje. S svojo ekipo sodelavcev je nadgradil oblazinjeno posteljo v popolnost, ki se imenuje BoxSpring. Njegova zadnja novost, ki navdušuje z videzom lebdenja je BoxSpring postelja Fly – na videz izgleda kot lebdeča postelja skoraj v vsaki spalnici.

BoxSpring postelje na ključ izdelane hitro in trajnostno

Podjetje Maremico s svojimi dolgoletnimi izkušnjami že od leta 1994 postavlja nove smernice udobnega spanja in posteljnega dizajna. Zaslužni so za napredne in trajnostno izdelane vodne postelje Lectus, osebna in po meri izdelane vzmetnice Leticia, anatomske vzglavnike z nastavljivim udobjem in trdoto ter že omenjene moderne postelje BoxSpring. Imajo lastno ekipo, od svetovalk do monterjev, ki posteljo izdelajo in jo brezplačno dostavijo ter sestavijo. To je prednost, ki zagotovo da piko na i pri uporabniški izkušnji.

Prednosti, ki jih ta oblazinjena postelja prinaša

Pri nakupu postelje z vzmetnico, si je vredno vzeti čas, preizkusiti udobje same postelje tudi v živo in se pogovoriti s prodajalcem oziroma svetovalcem o vaših željah.

BoxSpring postelja s končno višino in dimenzijo po vaši želji

BoxSpring moderne postelje so postelje z všito vzmetnico, ki se lahko pohvalijo z nadstandardno višino vse do 70 cm, ki poleg kraljevega videza omogočajo tudi enostavno leganje in vstajanje. Dimenzije postelje BoxSpring so na voljo tako za ljubitelje standardnih dimenzij, kot tudi za ljubitelje nestandardnih dimenzij. Dandanes je tako velika izbira zelo dobrodošla, saj ima mnogo hiš večje spalnice kot včasih. Svoboda pri opremi doma je lahko tako večja.

BoxSpring postelja v več kot 100 barvnih odtenkih

To BoxSpring posteljo boste lahko oblazinili v tekstilno usnje, tkanino ali žametni pliš v več kot 100 barvnih odtenkih. V svoji ponudbi imajo tudi različne dizajne vzglavja. To omogoča izbiro modela, ki se bo najbolj podal stilu vaše spalnice.

Ne le dizajn in barve, tudi trdoto ležišča izberite po svoji želji

Ne le posteljno ogrodje, po meri vam izdelajo tudi ležišče. Četudi bi potrebovali zakonsko posteljo, vam lahko izdelajo zakonsko ležišče z ločenima udobjema. Na zunaj bo delovalo kot popolna celota, znotraj pa bo vsaka polovica ležišča izdelana glede na potrebe in želje vsakega posebej.

Postiljanje BoxSpring postelje enostavneje kot si mislite

Prava izbira še posebej za tiste, ki imajo manj moči v rokah, bolečine križu in si morda želijo postiljati rjuho enostavneje kot kdaj koli. Te BoxSpring postelje so na voljo tudi z Exclusive Top toperjem - toper, v katerem se nahaja le vrhnji sloj vzmetnice. Preostali del je oblazinjen in očem skrit v oblazinjen BoxSpring posteljni okvir.

BoxSpring postelje so postelje, ki trajajo dlje, kot si mislite

Skrb za okolje in trajnostna naravnanost sta izjemno pomembni. Več kot očitno temu sledijo tudi v podjetju Maremico. Njihove BoxSpring postelje so sestavljene iz več delov, ki jih je čez leta lahko po želji obnovite, brez da bi menjali posteljo v celoti. Če se boste naveličali barvo oblazinjenja, vam pretapecirajo le vzglavje, morda celotno posteljno ogrodje. Če je prevleka vaše vzmetnice dotrajana ali ima madeže, ki vas motijo, vam lahko zamenjajo zgolj prevleko. Možna pa je tudi menjava dotrajanega ležišča, kar pomeni, da lahko ta BoxSpring postelja ostaja dlje od povprečja.

Tej postelji zaupajo številni Slovenci

Vse več Slovencev za moderno spalnico izbere BoxSpring posteljo. To je opaziti tudi med znanimi Slovenci, kot na primer Bine Volčič, kuharski mojster, Mojca Mavec, novinarka in tv voditeljica, slovenski biatlonec Jakov Fak, zmagovalka kuharske oddaje Master Chef Sara Rutar in druge. Njihova mnenja o spanju na BoxSpring postelji ter zakaj so se odločili za njen nakup, si lahko ogledate na strani uporabnikov BoxSpring postelje.

Oglasno sporočilo

‹ nazaj