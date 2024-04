družabno

OŠ Šentjernej / Pravih mentorjev ne pozabimo

11.4.2024 | 12:00 | Tekst: Lidija Markelj

Foto: Lidija Markelj

Učitelja, ki v učencu vidi dobro, ga spodbuja, prepozna njegove sposobnosti in talente in jih pomaga razvijati, človek nikoli ne pozabi. Na OŠ Šentjernej so se ob podelitvi slavčkov, priznanj in diplom obetavnim kulturnim ustvarjalcem in skupinam, spomnili tudi na mentorje. Brez njih mladi zagotovo ne bi bili tako uspešni.

Pozornosti in javne zahvale so se ob podelitvi, ko jim je čestital tudi priznani dramski in filmski igralec Ivo Ban (v sredini), razveselile mentorice (od leve proti desni): Mojca Kruh, ki spodbuja mlade kulturnike iz Orehovice, Maja Miklavž Sintič, ki vodi Folklorno skupino Šentlora, Barbka Kukman, mentorica mladim literatom in recitatorjem, Darja Kovačič, ki prepoznava likovne talente, Silvija Švelc, ki deluje na področju zborovskega petja, in Mojca Lampe Kajtna, ki spodbuja likovne talente.

Med prizadevnimi so še Rado Kompan, Jožica Prus in Marija Snežka Podpečan, ki pa so na prireditvi manjkali, zato jih ni na fotografiji. A čestitke veljajo za čisto vse!

