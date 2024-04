posavje

Cvetoče letališče

9.4.2024 | 14:00 | dr. Jože Bavcon

Cvetoče kukavice

Krško - Letošnja topla zima je prebudila že mnoge rastline, vsako leto nekatere kukavice zacvetijo zelo zgodaj, a ne vedno tako množično. Na nekdanjem krškem letališču pa so kukavice vsako leto najzgodnejše. Čeprav se tam pogosto kosi, kukavice vztrajajo, zato ker je zemlja dovolj prodnata in tudi suha, tam so pravi stepski travniki. Okolni del je povsem stepski, zato so tam črnikasti kosmatinci, ki tako pogoste košnje ne prenesejo, kukavice pa imajo k tlom stisnjeno rozeto, zato to prenesejo. Škoda je le, da tudi za modele letal pristajalno stezo pokosijo. Pa ne bi bilo prav nič narobe, če bi vzletali kar čez kukavice, več bi bilo lahko cvetenja. Tako pa cveti celotno parkirišče, ki je tam zraven, in vse letališče. Med različnimi odtenki navadne kukavice, zaradi katerih se sprehod med njimi zavleče na ure, se bohotijo tudi navadne mračice, grozdasta hrušica in pritlični petoprstnik. Rumeni, modri in rdeči odtenki to površino naredijo tako intenzivno, da je sprehod med njimi zares navdušujoč. Čeprav gre v bližini kolesarska steza, ostajajo te lepote spregledane. Zato če ste tam doma, pojdite uživat med te kukavice, saj se bodo, ko bodo odcvetele na letališču, pojavile v suhi travi, kjer že cvetijo tudi prva mačja ušesa. Kosmatinci pa se že odevajo v svoje puhaste šopke. Škoda le, da je že pred veliko leti med to lepoto nekdo zasadil tudi nekaj sort vrtnih narcis, ki v to stepo res ne sodijo. Primernejše bi bile za kak vrt. Kukavice in druge naše rastline pa tam le pustite, priklonite se do njih in uživajte v zakladih pred domačim pragom.

Če bi v Angliji imeli take travnike, bi za oglede pobirali visoko vstopnino. V vseh medijih bi poročali o tem. Mi pa nanje pozabimo, vprašanje, koliko časa še bodo, da jih ne bo kdo preoral. Potrebujemo njive, a samo če znamo pokrajino ohraniti mozaično, s tem ohranjamo naše bogastvo. Za to pa je potrebno malo razuma in malo dogovora, za kar pa očitno še nismo dozoreli, ker svojih zakladov ne znamo ceniti.

