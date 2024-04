posavje

Geografi / V prvi noči od Indonezije do brežiškega gradu

7.4.2024 | 15:00 | M. L.

Brežice - V Brežicah so nedavno pripravili 1. noč geografije v Posavju. Potem ko so jo začeli z neformalnim stanovskim druženjem v Knjižnici Brežice, so jo prav tam nadaljevali s predavanjem.

Alexander Škof, dijak Gimnazije Brežice, ki je avgusta lani na 19. geografski olimpijadi v Bandungu v Indoneziji v konkurenci 177 dijakov iz 45 držav osvojil drugo mesto in tako med vsemi slovenskimi dijaki dosegel najboljši rezultat doslej na tovrstnem tekmovanju, je govoril o tej svoji svetovni izkušnji.

Alexander Škof

Ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof je dejal, da je vesel, da je na prvi noči geografije v Posavju dobil priložnost za nastop njihov dijak Alexander Škof. »Mislim, da boljšega govornika tudi ne bi mogli imeti,« je rekel ravnatelj.

Med pobudniki 1. noči geografije v Posavju sta bila profesor na Gimnaziji Brežice Boštjan Špiler in raziskovalec in asistent na Fakulteti za turizem Brežice Nejc Pozvek, dogodek pa so organizirali Gimnazija Brežice, Fakulteta za turizem Brežice, Knjižnica Brežice in Posavski muzej Brežice.

V ospredju (z leve) Nejc Pozvek in Boštjan špiler, v ozadju drugi z leve Alexander Škof

Potem, ko so noč začeli v Knjižnici, kot rečeno, so se sprehodili skozi nočne Brežice in kratko popotovanje skozi mesto zaključili v brežiškem gradu v Posavskem muzeju. Tam jih je pozdravila direktorica Alenka Černelič Krošelj.

Robert Šupe je predstavil globus, najnovejšo pridobitev knjižnice Posavskega muzeja,

V muzejski knjižnici je geograf profesor Robert Šupe, pogosti donator muzeja, predstavil med drugim izjemno kakovosten globus, ki je najnovejša pridobitev muzejske knjižnice.

Prav ob koncu so se udeleženci sprehodili pod vodstvom kustosa pedagoga Boštjana Kolarja še skozi razstave v muzeju.

Prvo noč geografije v Posavju so končali v Posavskem muzeju v kopiji čolna, s kakršnim so včasih vozili tovor po Savi.

