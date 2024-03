Združenje Sever s slavnostno akademijo ob 30-letnici ustanovitve

23.3.2024 | 16:50

Fotografije: Ministrstvo za notranje zadeve

Čestitke ministra Boštjana Poklukarja predsedniku Združenja Sever dr. Tomažu Času

Novo mesto - Zveza policijskih veteranskih društev Sever (Združenje Sever) je sinoči v novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine organizirala slavnostno akademijo, s katero so se spomnili ustanovitve združenja pred 30 leti v Novem mestu. Slavnostna govornika sta bila predsednik združenja Tomaž Čas minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar.

Ob tej priložnosti je minister Boštjan Poklukar Združenju Sever podelil tudi visoko priznanje - plaketo Ministrstva za notranje zadeve. V imenu Združenja jo je prevzel predsednik združenja Tomaž Čas, so sporočili z ministrstva.

"Opravili ste zgodovinsko vlogo pri preoblikovanju in razvoju slovenske policije v sodobno, demokratično in neodvisno institucijo. S svojim znanjem in izkušnjami ter visoko stopnjo profesionalnosti ste vzpostavili trdno zaupanje Slovenk in Slovencev v slovensko policijo, njene vrednote, profesionalnost in strokovnost," je poudaril minister.

Združenje Sever bo v letošnjem letu obeležilo dve pomembni obletnici, in sicer 30. obletnico ustanovitve in 35. obletnico izvajanja znamenite akcije Sever. Z njo so takratna slovenska milica in drugi organi za notranje zadeve leta 1989 preprečili t. i. miting resnice v Ljubljani in s tem zaščitili demokratične procese v Sloveniji.

Združenje Sever je bilo ustanovljeno 26. marca 1994 v Novem mestu. Danes povezuje 12 policijskih veteranskih društev Sever, ki pokrivajo celotno območje države in imajo več kot 6500 članov. Člani društev so predvsem policisti, rezervni policisti in drugi delavci nekdanjih organov za notranje zadeve ter državljani, ki so aktivno sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in v vojni za Slovenijo leta 1991.

Med pomembnejše uspehe v svojem 30-letnem delovanju štejejo predvsem aktivno vlogo pri urejanju področja vojnega veteranstva, tako pri sprejemanju predpisov kot pri uveljavljanju konkretnih pravic, ki izvirajo iz statusa vojnega veterana. Pomembno vlogo so imeli pri zbiranju in arhiviranju dokumentarnega gradiva o delovanju takratnih organov za notranje zadeve v procesih osamosvajanja in v vojni za Slovenijo. Ponosni so na razstavno zbirko "Človeka nikar ...", ki predstavlja vlogo takratnih organov za notranje zadeve v procesih osamosvajanja Slovenije. Kot večji uspeh si štejejo izdajo številnih knjig in zbornikov, v katerih so popisali dogodke in aktivnosti takratnih organov za notranje in še posebej milice ter pozneje policije pri zaščiti osamosvojitvenih procesov.

V združenju sicer ugotavljajo, da sedanji časi za prebivalce Slovenije niso prijazni, pri čemer tudi veterani niso izjema. Kot pravijo, nikoli niso zahtevali od države posebnih privilegijev in plačila za to, kar so storili. "Ne dovolimo pa, da se zanika naš zgodovinski prispevek," so zapisali v vabilu na akademijo. Opozarjajo na družbene razmere v državi, za katere so značilni pohlep, korupcija, nasilje in laži, ter pozivajo k enotnosti in odgovornemu iskanju najbolj sprejemljivih rešitev za življenje v blagostanju in miru.

STA; M. K.