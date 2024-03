Najuspešnejši športniki leta 2023

23.3.2024 | 14:00

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Sinoči so na osrednji sevniški občinski prireditvi, posvečeni športu, podelili plakete za uspehe na področju športa za leto 2023. Dogodek sta organizirali Športna zveza Sevnica in Občina Sevnica.

Zbrane je uvodoma nagovoril župan Srečko Ocvirk, ki je poudaril pomen tako tekmovalnega kot tudi rekreativnega športa ter vsakodnevnega aktivnega preživljanja prostega časa. Izpostavil je dobro sodelovanje institucij v lokalnem prostoru, Občine Sevnica, Javnega zavoda za turizem, šport, kulturo in mladinske dejavnosti Sevnica, osnovnih šol ter športnih društev in klubov, so sporočili z občine.

Osrednji gost in slavnostni govornik, predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije - Slovenskega paralimpijskega komiteja Damijan Lazar, je izpostavil pomen poklona uspešnim domačim športnikom. »Šport ni samo fizična aktivnost, je mnogo več. Za parašportnike je to socializacija, je fair play, je gibanje in spoznavanje novih ljudi, novega okolja. Včasih se zgodi tudi kakšna ljubezen. Šport daje veliko vrednot,« je poudaril in pozdravil prizadevanja Občine Sevnica, da postane invalidom prijazna občina.

Predsednik Športne zveze Sevnica Miran Grubenšek je prav tako poudaril pomen gibanja in rekreacije. Pohvalil je dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, podpiranje športnih programov in posodobitve športne infrastrukture.

Za doseganje izjemnih športnih dosežkov je Perspektivna mlada športnica leta 2023 postala judoistka Alja Tratar, naziv Perspektivna mlada ekipa leta 2023 pa so prejeli starejši dečki in starejše deklice iz Rokometnega kluba Sevnica, starejše deklice iz Osnovnošolske rokometne ekipe Sevnica in kadeti iz Kluba malega nogometa Sevnica.

Posebno športno priznanje – bronasto plaketo je za 15 let delovanja pri Mažoretah Društva Trg Sevnica prejela Marinka Ocvirk. Ob 25. obletnici uspešnega delovanja je Posebno športno priznanje – srebrno plaketo prejelo Društvo borilnih veščin IPPON Sevnica. Za 40 let uspešnega delovanja v športu je Posebno športno priznanje – Zlato plaketo prejel nekdanji rokometaš, danes pa ambasador sevniškega športa Martin Kuhar. Za 40 let delovanja na področju športa je Posebno športno priznanje – zlato plaketo prejelo tudi Društvo invalidov Sevnica.

Za izjemne športne dosežke in osvojitev naslova regijske prvakinje je Športnica leta 2023 postala Mojca Kolman iz Strelskega društva Marok Sevnica. Za vrhunske športne dosežke in izjemen talent v nogometu je Športnik leta 2023 postal Sebastijan Drobne iz Kluba malega nogometa Sevnica.

Podelitev športnih priznanj je popestril kulturni program, ki so ga sooblikovali SMC bend Sevnica, učenka OŠ Sava Kladnika Sevnica Ema Požun in Mažorete Društva Trg Sevnica. Program sta povezovala Ema in Tijan iz Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica pod mentorstvom Janje Cesar Doberšek, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.

