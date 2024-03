Ministra Katič in Boštjančič v zaporu

23.3.2024 | 09:30

Foto: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Mirna - Ministrica za pravosodje Andreja Katič in minister za finance Klemen Boštjančič sta včeraj obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Ogledala sta si zaprti del zavoda, in sicer enega od starih oddelkov, novejši oddelek in kuhinjo za zagotavljanje prehrane zaprtih oseb, so objavili na spletni strani uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Ministra sta se srečala z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Bojanom Majcnom, direktorjem zavoda Zoranom Remicem in predsednikom Sindikata državnih organov Frančiškom Verkom.

Po ogledu je sledilo delovno kosilo, na katerem so si sogovorniki izmenjali vtise ob videnem in razširili pogovore o težavah, ki pestijo slovenske zapore in možnih rešitvah.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij se sooča z največjo prezasedenostjo zaporov doslej (140 odstotkov), čemer botruje predvsem velik porast pripornikov, osumljenih storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, kot ga opredeljuje 308. člen kazenskega zakonika. Velika večina zaprtih po tej pravni podlagi je tujcev - slednjih je trenutno med zaprtimi 880 in prihajajo iz več kot 60 različnih držav.

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, ki je največji zapor v državi, izvršujejo daljše zaporne kazni. Zaradi pomanjkanja prostora v drugih zavodih s pripornimi oddelki, pa zavod Dob pri Mirni prevzema povečano breme glede nameščanja obsojencev.

Zapisali so še, da je trenutno v zakonodajnem postopku novela zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, katere glavni cilj je omiliti posledice prezasedenosti zavodov za prestajanje kazni zapora in kadrovskega pomanjkanja. Novela predvideva različne začasne in stalne rešitve, z dodajanjem pravnih podlag za ustrezne in sorazmerne ukrepe, ki bodo omogočili izvajanje zakonsko določenih del in nalog, po drugi strani pa izboljšali pogoje prestajanja kazni zaprtim osebam.

STA; M. K.