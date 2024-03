Čistilna akcija – našli manj navlake in smeti kot nekoč

22.3.2024 | 13:15

Skupina zagnanih krajanov v Beli Cerkvi, ki se je odpravila na čistilno akcijo v okolico. Na levi Gregor Zorko.

Silva Marzel ni manjkala med pridnimi čistilci - z metlo v roki!

Tudi predsednik Društva vinogradnikov Šmarjeta Sandi Durič je pridno pobiral smeti v okolici Šmarjeških Toplic.

Šmarješke Toplice - Pomlad je čas čistilnih akcij in ta konec tedna se jih tudi v dolenjskem koncu obeta kar nekaj.

Pretekle dni so jo izvedli tudi v šmarješki občini, saj želijo živeti v čistem in urejenem okolju, pa tudi turizma se drugače ne morejo iti.

Čistilno akcijo so organizirali po vaseh in udeležba je bila dobra. Razveseljivo je, da so sodelovali tudi mladi in otroci, prišli so skupaj s starši, ki se zavedajo, da zgledi vlečejo, sodelovalo je tudi kar nekaj občinskih svetnikov. Občina Šmarješke Toplice je skupaj s Komunalo Novo mesto zagotovila zaščitne rokavice in vrečke.

Mi smo zagnano skupino domačinov ujeli v naš foto objektiv v Beli Cerkvi, kjer so se zbrali mladi in malo starejši. Pometali so, pobirali papirčke, smeti in plastiko v samem centru, pa tudi v okolici, šli so do Škratove jame in pod vasjo. Marsikaj so nabrali, veliko pločevink in konzerv, ki jih mnogi še vedno brezvestno odmetujejo iz avtomobilov ali puščajo na piknikih.

"Še vedno so problematični ekološki otoki. Mnogi ne ločujejo odpadkov in mečejo vse na kup, tudi zraven. Nemalokrat pridejo še Romi in vse brkljajo in razmečejo," pove Gregor Zorko, udeleženec akcije in doda, da pa se mu zdi, da je črnih odlagališč v naravi manj kot nekoč.

Sodelujoči v akciji so se ob koncu zbrali v parku šmarjeških term na malici, pogostila jih je občina.

Kot pove šmarješki župan Marjan Hribar, je razveseljivo, da je manj navlake kot nekoč, kar pomeni, da so vsa opozorila o okoljski naravnanosti tudi že obrodila nek sad. A to je nikoli dokončana zgodba. Zbirno reciklažnega centra Občina Šmarješke Toplice še nima, v nastajajoči poslovni coni Kronovo ga ne bo, morda pa zanj najdejo rešitev skupaj s še kako sosednjo občino, pove Hribar.

Besedilo in foto: L. Markelj