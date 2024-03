Evropska poslanka Romana Tomc ogorčena na Obrežju: To je za živino

22.3.2024 | 08:00

Foto: Občina Brežice

Obrežje - Občino Brežice je včeraj obiskala evropska poslanka Romana Tomc in si skupaj z županom Ivanom Molanom, podžupanoma Aleksandrom Gajskem in Bogdanom Palovšnikom, direktorico občinske uprave Patricio Čular in predsednikom Sveta KS Velika Dolina Fredijem Žibertom ter podpredsednikom Sveta KS Jesenice na Dolenjskem Slavkom Bizjakom, ogledala lokacijo predvidene izpostave azilnega doma na območju Obrežja.

Župan Ivan Molan je poslanko, s katero sta, kot je povedal, sodelovala tudi v času begunske krize leta 2015, seznanil z namero vlade, da na območju občine Brežice vzpostavi Registracijski center za okoli 600 ljudi, poleg katerega naj bi vzpostavili tudi azilni dom.

''Tu gre za neprimerne bivalne pogoje; ta prostor ni namenjen bivanju. Po drugi strani pa je to je eden najbolj obremenjenih mejnih prehodov, preko katerega na leto preide 5 milijonov vozil, vključno z ogromnim številom tovornjakov. Smatrano je, da to, kar je storila Vlada, nekorektno do lokalne skupnosti in nehumano do migrantov,'' je uvodoma povedal Molan.

Evropska poslanka Romana Tomc pa je, kot so sporočili z brežiške občine, ob ogledu lokacije, ki je tik ob mejnem prehodu Obrežje, bila začudena in ogorčena, da je Vlada enostransko, brez dialoga z lokalno skupnostjo sprejela sklep za postavitev izpostave azilnega doma na lokaciji, ki je popolnoma neprimerna za bivanje.

Ob tem je poudarila: ''Ugotavljam, da je to področje, kjer je ogromno transporta, tovornjakov. Hkrati pa sem začudena, ko vidim stavbo, ki je pravzaprav namenjena nastanitvi živine in ki naj bi jo preuredili v bivanjski prostor za prosilce za azil. Tudi z vidika varovanja človekovih pravi je lokacija popolnoma nesprejemljiva; samo poglejmo kakšno bo stanje tu poleti – neznosna vročina, pogoji bivanja bodo absolutno neznosni. Na drugi strani pa seveda razumem lokalno prebivalstvo, ki je bilo postavljeno pred dejstvo, da tukaj dobi azilni center, nihče pa ne ve koliko prosilcev za azil bo sem prišlo, Vlada pa nima nobenih odgovor in to je skrajno neodgovorno. Takšne odločitve se vedno sprejemajo v sodelovanju z lokalno skupnostjo in kot rečeno prostor je absolutno neprimeren.''

Ob tem je še dodala, da je lokacija primerna za organizacijo registracijskega centra, ki na tem območju že deluje, nikakor pa ni primerna za azilni center. ''Tudi mešanje registracijskega centra in azilnega centra v osnovi ne gre skupaj – to sta dve različni kategoriji ljudi, ki morata biti ločeni,'' je še poudarila.

''Ljudem, ki jih tukaj skrbi kaj jih čaka, bom pomagala s tem, da na to problematiko opozorimo v Bruslju, da skupaj napišemo pismo pristojnim agencijam, ki preverjajo če so izpolnjeni pogoji za azilne center. Verjamem, da če si bi kdorkoli iz Bruslja prišel ogledat lokacijo, bi naša Vlada, ki skuša tu vzpostaviti azilni center, dobila zelo resen opomin,'' je povedala evropska poslanka Romana Tomc.

M. K.

