Tercijalski most bodo kmalu začeli obnavljati

21.3.2024 | 17:20

Tercijalskega mostu je ostalo po lanski ujmi čisto malo na vsaki strani Krke.

Dostop na nekdanji most je občina zaprla že takrat, ko je kostrukcija še stala, a se je že nevarno nagnila. (Foto: M. L.)

Kostanjeviški župan Robert Zagorc in direktorica sevniškega podjetja Rafael Marija Možina

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviški župan Robert Zagorc in direktorica sevniškega podjetja Rafael Marija Možina sta danes v Kostanjevici na Krki podpisala pogodbo za obnovo lesenega Tercijalskega mostu na Krki v Kostanjevici na Krki. Po direktoričinih besedah bodo začeli obnovo kmalu, spodnji del mostu bo iz betona in jekla, površina za hojo in ograja bosta leseni. Gradbena dela bodo končali do konca septembra, kot je povedala direktorica.

Predračunska vrednost del po županovih besedah znaša 570.000 evrov. Za naložbo bo 288.000 evrov prispevalo Ministrstvo za naravne vire in prostor kot nadomestilo za škodo po lanskih avgustovskih poplavah, ki so most dokončno uničile. Razliko pa bo zagotovila občina. Most je sicer ves čas ogrožalo plavje v Krki. Material, ki ga Krka nosi s seboj, se je namreč ustavljal pred tem mostom.

Nov Tercijalski most bo brez sredinskih podpornikov, pred kakršnimi so se doslej ustavljala debla in vse ostalo plavje, ki ga je vsako leto več.

M. L.

