Odprli prenovljeni dom krajanov in gasilski dom

21.3.2024 | 13:45

Foto: MO Krško

Leskovec pri Krškem - V Leskovcu pri Krškem so včeraj popoldne odprli obnovljen objekt na Ulici 11. novembra, v katerem si prostore delita dom krajanov in gasilski dom Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Leskovec pri Krškem. Naložba je stala 960.000 evrov, od česar je Mestna občina Krško zagotovila 880.000 evrov, preostalo pa PGD Leskovec pri Krškem.

Mestna občina Krško, Krajevna skupnost (zdaj mestna četrt) Leskovec pri Krškem in PGD Leskovec pri Krškem so septembra 2021 podpisali dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij, ki je bil podlaga za obnovo obstoječih prostorov in izgradnjo prizidka. Z deli so začeli spomladi 2022.

V novem prizidku je prostor za nemoteno delovanje PGD Leskovec pri Krškem. V pritličju so uredili garažo za gasilska vozila, v nadstropju pa prostore za potrebe gasilcev in potrebe delovanja mestne četrti. V sklopu projekta so obnovili tudi tamkajšnjo kulturno dvorano.

Kot so sporočili z občine, je župan Mestne občine Krško Janez Kerin v svojem nagovoru spomnil na leto 2006, ko je padla prva ideja o tem, da Leskovec potrebuje sodobno kulturno dvorano, v kateri bi lahko krajani in obiskovalci uživali v sadovih tamkajšnjega kulturnega društva.

»Izrečenih je bilo več obljub, vendar pa je za vsako idejo potreben čas, da dozori in se razvije v nekaj resničnega in učinkovitega. In ideja o novem domu krajanov in gasilskem domu je dozorela pred dvema letoma, ko je gradbišče tega objekta tudi dejansko zaživelo. Na tej točki bi se rad zahvalil svojemu predhodniku mag. Miranu Stanku, ki je prepoznal potrebo in okoliščine, da je sama gradnja stekla,« je ob odprtju povedal župan.

Ob koncu je krajanom zaželel, da bi iz prenovljene stavbe ustvarili navdihujoč prostor: »Ko stavbe postanejo žive in bogate z vsebino, postanejo prave skupnosti in vir navdiha za vse, ki jih obiskujejo.«

»Danes, ko stojimo pred novim, sodobnim gasilskim domom, se zavezujemo, da bomo še naprej vestno opravljali naše poslanstvo ter zagotavljali varnost in zaščito našim krajankam in krajanom. Ta dom je simbol naše predanosti, enotnosti in skupnosti«, je zbrane nagovoril predsednik PGD Leskovec pri Krškem Borut Arh, ki se je med drugim zahvalil Mestni občini Krško za podporo in finančna sredstva, ki so omogočila izgradnjo objekta.

Predsednik Mestne četrti Leskovec pri Krškem Jože Olovec je v svoji izjavi poudaril, da je prenovljen objekt izjemnega pomena tako za sam kraj kot za mnoga društva, ki delujejo v mestni četrti: »Prepričan sem, da bodo ti prostori postali naš novi dom. Danes je dan za slavje.«

M. K.

Galerija