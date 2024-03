FOTO: Dobrodelni koncert Pisan kot metulj

21.3.2024 | 13:00

Zapeli so skupaj s posebno glasbeno gostjo Nušo Derenda.

Predsednica krškega Sožitja Tanja Uduč

Plesna točka članov Društva Sonček Posavje

Toni Sotošek in njegovi harmonikarji

Ajda Brilej

Učenci OŠ Mihajla Rostoharja s plesno točko Drugačen

Klarinetiska Viktorija Hruševar

Meh so raztegnili Srečko, Robin, Dragec in Matjaž.

Naj zmaga ljubezen so zaželeli uporabniki VDC Krško - Leskovec.

Krško - Na predvečer svetovnega dneva Downovega sindroma, ki ga obeležujemo danes, je Društvo Sožitje Krško povabilo na tradicionalen 9. dobrodelni koncert, poimenovan Pisan kot metulj. »Skozi nas, ne glede na to, kdo in kakšni smo, teče enako življenje in nas uči enakih življenjskih lekcij. Dovolimo si, da nas pestrost in različnost povežeta ter bogatita,« je predsednica krškega Sožitja Tanja Uduč zbrane v veliki dvorani krškega kulturnega doma popeljala na prijetno druženje, prepleteno z glasbo in plesom, katere rdeča nit je bila ljubezen. Ta ne sprašuje po razlikah, ampak združuje prav vse ljudi.

Slavnostna govornica je bila Marina Novak Rabzelj, direktorica Centra za socialno delo Posavje, ki je dejala, da ima ljubezen poseben pomen in povezanost s srčnostjo, ki njo gojimo do vseh naših otrok in mladih, ne glede na njegove individualne značilnosti. »Naša država je v zadnjih letih naredila kar nekaj pomembnih korakov v pravo smer na področju pomoči osebam z različnimi ovirami. Naj omenim samo zakon o izvajanju osebne asistence, zakon o izenačevanju možnosti invalidom, zakon o socialnem vključevanju, vendar osebno menim, da je potrebno vso zakonodajo še dodatno sistemsko okrepiti in nagraditi, predvsem na področju socialnega vključevanja,« je poudarila.

Dodala je, da se je kolektivu CSD Posavje v preteklem letu dvakrat tedensko pridružil učenec OŠ Mihajla Rostoharja Krško, ki jim je v glavni pisarni pomagal pri lažjih pisarniških opravilih. »Miha je sicer res bolj redkobeseden fant, a njegov širen nasmeh in pridne roke povedo več kot tisoč besed. Miha, hvala ti, ker si bil del našega poslanstva in vedno si pri nas dobrodošel tako kot tvoji sošolci in sošolke, učitelji in učiteljice,« je dejala.

Zbrane so nagovorili tudi krški podžupan Dejan Žnideršič, predsednica Zveze Sožitje Slovenija Branka Perme in predsednica Društva Downov sindrom Slovenija dr. Valerija Bužan. »Želimo si, da se vsi vključijo v družbo, saj socialna izključenost pomeni nezmožnost vključevanja v ekonomsko, kulturno in socialno življenje družbe. S tem izključenim osebam zmanjšujemo možnosti, da vzpostavljajo stike s člani skupnosti, da so soudeleženi, da se lahko potrdijo in da lahko dosežejo tudi samospoštovanje. Letos svetovna zveza poudarja, da želimo premakniti in zaključiti s stereotipi, ki v družbi veljajo. Eden teh je, da osebe z DS niso sposobne polnega življenja v družbi, mi pa se zavzemamo, da se vključujejo v vsa področja življenja – od vrtcev do osnovnih in srednjih šol in kasneje do vključevanja v aktivnosti in dela, ki so v običajnih delovnih okoljih, ter do tega, da živijo polnovredno življenje sami s svojimi prijatelji, pa tudi s svojimi partnerji,« je izpostavila in dodala, da so veseli, da so letos skupaj z vsemi deležniki uspeli spremeniti volilno zakonodajo, da so nazaj dobili volilno pravico.

Srčni nastopi

Na odru kulturnega doma se je zvrstilo lepo število nastopajočih, ki so kljub drugačnosti pokazali svoje talente, predvsem pa srčnost in toplino, ki jih krasi. Za glasbeni uvod so poskrbeli Toni Sotošek in njegovi harmonikarji, posebno plesno točko so pripravili člani Društva Sonček Posavje, s petjem je navdušila Ajda Brilej, učenci Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja so se najprej s plesom potopili v deželo sanj in nato s plesom »spregovorili« še o drugačnosti, uporabniki Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec pa so se predstavili s plesno točko Naj ljubezen zmaga.

Nastopili so tudi učenci posebnega programa Glasbene šole Krško, ta že več kot desetletje glasbeno izobraževanje omogoča tudi otrokom s posebnimi potrebami. Zbrani so prisluhnili klarinetistki Viktoriji Hruševar ter harmonikarjem Srečku Štefaniču, Robinu Tomažinu, Matjažu Zupančiču in Dragecu Klavžarju.

Posebna glasbena gostja je tokrat bila ena najbolj priljubljenih glasbenic pri nas, vsem dobro poznana Nuša Derenda, ki so se ji v drugem delu na odru pridružili ostali nastopajoči, pa verjetno še kdo iz občinstva, ter z njo zapeli in tudi zaplesali. Bilo je res lepo!

Tekst in foto: M. Ž.

