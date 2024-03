Gorelo v naravi in smeteh

21.3.2024 | 07:00

Včeraj ob 12.29 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu, gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov.

Ob 13.00 je tam gorel kup suhih vej in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so bili znova na terenu in pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 23.08 pa je v ulici Brezje v Novem mestu gorel komunalni zabojnik. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili smeti v njem in goreče avtomobilske pnevmatike ob zabojniku.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VOJNA VAS na izvodu ČRNOMELJ.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani TP POGANSKE NJIVE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP LAKENCE 1971;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA .

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ POSTAJA 2, izvod 3.NAD PROGO-POSTAJA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDEJE VAS, TP ŠEVNICA,TP VELIKA ŠEVNICA, TP VODOVOD ŠEVNICA, TP MALA ŠEVNICA, TP ŠČAP, TP MLIN GRDIN, TP ŠKRJANČE PRI ŠEVNICI, TP GORENJSKA GORA, TP ZAGORICA PRI ŠEVNICI, TP KRIŽ in TP CEDILNICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mokronog šola, nizkonapetostno omrežje – Žnidaršič.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Straža, nizkonapetostno omrežje – Straža med 9:00 in 13:30 uro; na področju Krško okolica (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Križe, nizkonapetostno omrežje – Proti Velikemu dolu med 8:00 in 14:00 uro na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Otavnik, nizkonapetostno omrežje – Otavnik Vinko med 8:00 in 14:00 uro na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Slogonsko, nizkonapetostno omrežje – Smer Kapele, Zevnik in Smer Radanovič med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.