Pri Mirni Peči kup nevarnih najdb, v Trebnjem preko balkona do preminulega

20.3.2024 | 18:20

Nevarne najdbe v rokah pirotehnika (Foto: arhiv Lokalno.si)

Danes ob 11.05 je v bližini Vrhpeči, občina Mirna Peč, občan našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehniki so varno odstranili in v bližini kraja uničili minometno mino, kaliber 45 mm, italijanske izdelave, iz druge svetovne vojne.

Ob 13.11 se je podobna zgodba ponovila v bližini Biške vasi v mirnopeški občini, kjer so prav tako našli vojne ostanke. Pirotehniki so odstranili in v bližini najdbe uničili minometno mino, kaliber 45 mm, italijanske izdelave, protipehotni razpršilni tromblon, 30 mm, in naboj z eksplozivno polnitvijo, kaliber 20 mm, nemške izdelave, vse ostanek iz druge svetovne vojne.

V bloku do preminulega

Ob 15.09 so na Rimski cesti v Trebnjem gasilci PGD Trebnje ob prisotnosti policije preko balkona vstopili v stanovanje v večstanovanjskem objektu in omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje do preminule osebe.

M. K.