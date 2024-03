Brez vozniške, a s skoraj tremi promili - pobegnil s kraja nesreče

20.3.2024 | 10:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj okoli 16.30 so policijo obvestili, da naj bi v Dolenjem Suhorju pri Vinici voznik osebnega avtomobila Volkswagen golf zaradi izsiljevanja prednosti trčil v drugo vozilo in pobegnil s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so policisti PP Črnomelj kršitelja izsledili. Ugotovili so, da gre za 49-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus in ugotovili, da ima v litru izdihanega zraka 1,36 miligrama alkohola (2,8 g/kg). Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o voznikih in Zakona o pravilih cestnega prometa za omenjene kršitve določajo globo v višini 2.450 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 21 kazenskih točk, danes pojasnjujejo na Policijski upravi Novo mesto.

Še ena podobna cvetka ...

Policisti so med kontrolo prometa na območju Velike Loke nekaj po 13. uri zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Audi A4. Med postopkom so ugotovili, da 69-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,30 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomili v hišo in prodajalno

Med 17. 3. in 18. 3. je v Dolenjskih Toplicah nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel suhomesnate izdelke ter steklenico z alkoholno pijačo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 100 evrov.

V Trebnjem je v minuli noči neznanec skozi vrata vlomil v prostore prodajalne. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so včeraj na območju PP Brežice (Obrežje, Podgračeno, Dobova, Loče, Rigonce, Ponikve) prijeli 16 državljanov Turčije, deset Sirije, devet Maroka, šest Rusije, tri državljane Iraka, dva iz Afganistana in državljana Indije. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Marindol) so prijeli 20 državljanov Sirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 62 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 197 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč z gmotno škodo. V Krškem so zasegli avtomobil kršiteljici cestno prometnih predpisov, ki je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.