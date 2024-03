GONM: Na kolesa bomo še počakali

19.3.2024 | 18:30

Postajališče pri Osnovni šoli Bršljin je bilo lani brez koles več tednov; pravzaprav vračanje koles sploh ni bilo mogoče. (Foto: G. Blaić, arhiv DL)

Novo mesto - Meteorološka pomlad je že tu, še malo, pa bo tudi koledarska. Čeprav so temperature že nekaj časa nadpovprečno visoke za ta čas, vrnitev koles avtomatskega sistema za izposojo GoNm na postaje še ne bo. Tudi v preteklih letih je sistem po zimskem slovesu zaživel šele proti koncu aprila oz. v začetku maja. Prav tako še vedno potekajo tudi usklajevanja med občino in dozdajšnjim upravljavcem sistema GoNm, podjetjem MM Ibis z Vrhnike.

Sezono 2024 nameravajo začeti z vsemi postajami in vsemi kolesi. Sistem GoNm ima v novomeški občini 18 postaj; izposoja je mogoča tudi v Črnomlju, Mirni Peči, Semiču, Straži in v občini Trebnje, skupno pa gre za 90 koles. Lani so imeli uporabniki sistema v Novem mestu kar nekaj težav z izposojo in vračanjem koles na postaje.

Sistem GoNm bodo zagnali, ko bo vreme stabilnejše in bodo temperature omogočale delovanje baterij električnih koles – Lani nekaj težav z izposojo in vračanjem koles na postaje – Z dozdajšnjim upravljavcem se še usklajujejo

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

M. Žnidaršič