Kanalizacija in vodovod v naseljih Breza in Kamni Potok

18.3.2024 | 09:30

Ob podpisu pogodbe (Foto: Občina Trebnje)

Trebnje - Trebanjska županja Mateja Povhe in direktor podjetja Komunalne gradnje Viktor Dolinšek sta v petek podpisala pogodbo za izgradnjo kanalizacije in rekonstrukcije vodovoda v naseljih Breza in Kamni Potok. Pogodba je vredna 300.000 evrov z DDV. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del so uspešno izvedli v mesecu februarju. Vsa gradbena dela se bodo začela v pomladnih mesecih.

Občina Trebnje bo, kot je zapisala na svojih spletnih straneh, z investicijo zagotovila izgradnjo sodobnega kanalizacijskega sistema v okviru zakonskih predpisov, evropske direktive o opremljanju aglomeracij in standardov, ki jih predpisuje Evropska unija na področju varovanja okolja, in bo tako sledila strategiji trajnostnega razvoja.

M. K.