Dober dan, rojaki: Rastejo, zrastejo tudi iz pepela

17.3.2024 | 18:40

Rut Zlobec pred domačo hišo v Globokem, kjer živita z možem Ljubom, kadar sta v Sloveniji. (Foto: M. L.)

Rut Zlobec je učiteljica dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Srbiji, kamor je pred leti odšla iz Osnovne šole Maksa Pleteršnika Pišece, v kateri je sicer zaposlena še vedno. Je učiteljica v društvih Slovencev (DS) v Vojvodini.

V Vojvodini sicer poučujeta še dva njena kolega, honorarna sodelavca: predsednica DS Planika Zrenjanin Milena Spremo, ki poučuje v Zrenjaninu, Veliki Gredi, Pančevu in Kovinu, in Zoran Jovičić, predsednik DS Emona Ruma, zdaj tudi predstavnik Slovencev iz Srbije v Vladi Republike Slovenije, ki »pokriva« tudi Sremsko Mitrovico, Irig in Vrdnik. Rut poučuje v Vršcu, v njegov »slovenski šolski okoliš« spada tudi Gudurica, kjer se je po drugi svetovni vojni naselilo veliko Slovencev iz Bele krajine. Poleg tega poučuje tudi v Subotici, Novem Sadu in Rumi. Tako so to njeni kraji.

V Srbiji si učenci v osnovni šoli za izbirni predmet lahko izberejo slovenščino. A ker je pogoj, da je učitelj zaposlen v srbski šoli in da ima opravljen izpit iz slovenščine na filozofski fakulteti v Beogradu, tak pouk poteka samo na dveh šolah v Novem Sadu, kjer 15 učencev poučuje prof. Nina Stanimrov Veriš, sicer tudi članica DS Kredarica Novi Sad.

Ogenj

Božično-novoletne in zimske počitnice so se v Vojvodini končale 14. januarja. »Mlajši učenci so na prvem letošnjem srečanju še vedno navdušeno pripovedovali o darilih, ki so jih ob požrtvovalnem delu članov Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto z neutrudno predsednico Branko Bukovec prejeli v slovenski akciji Božiček za en dan. Mnogi so k pouku prinesli kakšno šolsko potrebščino, oblačilo, igračo, slaščico, ki so jih prejeli iz Slovenije. Vsaka pozornost iz domovine prednikov (mlajši učenci so večinoma vsi tretja ali četrta generacija v Srbiji rojenih Slovencev) je za otroke, njihove starše pa tudi za babice in dedke neprecenljiva. Tega ni mogoče izraziti z besedami. Treba je videti, doživeti, s kakšno ljubeznijo držijo v rokah svinčnik z napisom Slovenija, zvezek z Luko Dončićem, slovensko čokolado. In ker je 33 mlajših učencev iz ‘mojih’ krajev sodelovalo na likovnem natečaju Svetovnega slovenskega kongresa, so jih po počitnicah razveselili tudi zahvale in darila omenjene organizacije,« pravi Rut.

Doslej so naši rojaki v krajih, v katerih je zdaj začasno doma Rut Zlobec, počistili pogorišče. Novembra je namreč v požaru popolnoma zgorel objekt, v katerem sta delovala Športni klub Sloven in Društvo Slovencev Emona Ruma, oba vodi njen omenjeni sodelavec Zoran Jovičić. »Občina Ruma in pristojne službe v Vojvodini so prepoznale vrednost dolgoletnega nesebičnega dela našega Zorana in postavile bodo nov montažni objekt.« Zdaj imajo pouk v gimnaziji. In ker je v požaru zgorela tudi bogata knjižnica društva, je Knjižnica Brežice začela akcijo zbiranja knjig Knjigo podarim, nekoga razveselim, oglasila se je tudi Valvasorjeva knjižnica Krško, nekaj knjig jim je že podarila Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, knjige je v Rumo pripeljala tudi Nadja Malovrh, predsednica pevskega zbora Ivana Cankarja z Vrhnike. A dokler nimajo prostorov, je težava shranjevanje knjig. »V imenu vseh nas, ki smo povezani z DS Emona Ruma, se zahvaljujem za srčno denarno donacijo dijakov in kolektiva Gimnazije Brežice,« pravi Rut.

Ko dojenčki zrastejo

In kaj Rut počne zdaj? »V teh dneh bomo v DS Slovencev Planika Zrenjanin, potem še v Vršac in Rumo preselili razstavo, ki jo je ob 100. obletnici smrti Maksa Pleteršnika pripravilo Društvo Pleteršnikova domačija Pišece in ki že od novembra gostuje v DS Kredarica Novi Sad. Moja draga sodelavka Tatjana Bukvič, ki poučuje v Beogradu, Smederevu, Kostolcu, Požarevcu in Nišu, se bo s 1. februarjem upokojila in nedavno smo se v Beogradu srečali z novo sodelavko Leno Vastl, ki jo sicer že poznamo iz časov, ko je poučevala slovenščino na Finskem in v Nemčiji. V DS Kredarica Novi Sad so nas z obiskom razveselile članice Društva upokojencev Novo mesto, ki v maju načrtujejo ekskurzijo v Vojvodino. V Vršcu so se srečale s članoma DS Kula Vršac – z našo drago Cvetko Vučković, leta 1944 rojeno Peretič v Beli krajini, in njenim sinom Vladimirjem, ki je ustanovil spominsko zbirko o Slovencih v Gudurici. Sredi januarja je v Žumberačkem izvoru izšel tudi zapis Jožeta Ramute o obeh, kar je spet zasluga spoštovane Branke Bukovec, ki je Cvetki in njenemu sinu lani jeseni omogočila, da prvič obiščeta Bojanjo vas, od koder je Cvetko njena mama odnesla še kot dojenčico,« pripoveduje Rut Zlobec.

Kulturni praznik

V društvih Slovencev se tudi letos pripravljajo na slovenski kulturni praznik. »Letos ga bomo posvetili besedi – pregovorom o besedi, pesmim in drugemu. V Vršcu in Rumi bo gostovala razstava ob 100. obletnici smrti Maksa Pleteršnika. Osrednja proslava slovenskega kulturnega praznika v Srbiji pa bo v Beogradu, organiziralo jo bo slovensko veleposlaništvo – na predvečer praznika bo v operni hiši Madlenianum v Zemunu nastopal Big band Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani,« napoveduje naša rojakinja, ki je najtesneje vpeta v slovenski utrip v Vojvodini. To so vezi med domovino, med katerimi pa je tudi naslednja: DS Kredarica Novi Sad že več let za bodoče študente iz društev Slovencev iz Srbije organizira odhod v Ljubljano na informativne dneve Univerze v Ljubljani. Tudi letos bo tako.

Moja hiša je tvoj dom

Vojvodina, kjer je Rut Zlobec, tako močno ustvarjalno vživeta v okolje, in kraj Pišece, od koder je začasno odšla v Srbijo, sta si daleč samo na videz, sicer sta si nekako drug ob drugem ves čas. »Šola v Pišecah mi je v veliko oporo in pomoč. Podarili so knjige za društveno knjižnico v Rumi, decembra nas je obiskala družina Ogorevc Štrucl iz Pišec z otrokoma, ki obiskujeta domačo šolo. Gospa Jožica nam je podarila več izvodov svoje avtorske slikanice Kako je mali Baci postal ovčica na nebu in knjige Vesne Derginc iz Krškega Palček Migetalček. Učence je spodbudila, da so ob njeni spremljavi na kitari zapeli nekaj pesmic o zimi, in jim predstavila slikanico. Posebno darilo pa je bil obisk obeh učencev – vrstnikov, njuna pomoč pri pouku, pri pogovoru in izpolnjevanju učnih listov. Ko sta se vrnila, sta za šolsko glasilo oziroma za spletno stran šole napisala prispevek o obisku pri pouku v Rumi in Novem Sadu. Neprecenljivo je tudi sodelovanje domače šole, vrtca in Gimnazije Brežice v projektu Društva Pleteršnikova domačija Moja hiša je tvoj dom – predšolski otroci, učenci in dijaki lahko v času, ko bivajo v Pleteršnikovi zidanici, obiskujejo vrtec, pouk in druge dejavnosti v domači šoli oziroma na gimnaziji,« poudarja Rut Zlobec.

Iz januarske tiskane številke Dolenjskega lista

M. Luzar