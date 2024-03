Rdeči križ Novo mesto v letu 2023; nagradili prostovoljce

15.3.2024 | 10:00

Predsednica OZ RKS Danica Novak Malnar (Fotografije: OZ RKS NM)

Vse prejemnice priznanj

Zastopniki KORK

Novo mesto - Včeraj so na Zboru članov OZ RKS Novo mesto zastopniki 35 KORK potrdili poročilo o delu za leto 2023 in plan dela v letu 2024.

Sekretarka Barbara Ozimek je poudarila, da so pomagali z različnimi vrstami pomoči od prehranskih paketov, preko finančnih pomoči in psihosocialne pomoči ter obiskov na domu preko 6000 uporabnikov, ki so se sami obrnili po pomoč ali so za njo zaprosili preko prostovoljcev. V krajevnih organizacijah so prostovoljci obiskali 8000 starejših enkrat ali dvakrat v letu in jim nudili toplo besedo ali nasvet. Predsednica Danica Novak Malnar je v programu dela poudarila obeležitev 25. letnice Sklada za pomoč ljudem v stiski, ki jo bodo obeležili s kratkim filmom, razstavo panojev o največjih humanitarnih akcijah in dobrodelnim pohodom po vseh občinah, ki jih pokrivajo z delom, so sporočili iz Območnega združenja.

NAGRAJENCI

Vse to obsežno delo pa so zaokrožili s podelitvijo bronastih in srebrnih znakov RKS, ki jih je prejelo petnajst prostovoljk in dvema priznanjema območnega združenja. Podelili sta jih članica Glavnega odbora RKS, Vesna Dular in predsednica OZRKS Novo mesto. V kratkem kulturnem programu se je predstavila ukrajinska begunka, ki živi v Novem mestu, ki je zapela ukrajinsko in slovensko ljudsko pesem.

PREDSTAVNIKOV OBČINE NI BILO

Na koncu se je edina od gostov, saj predstavnikov niti ene od osmih občin ni bilo, predstavnica Uprave za zaščito in reševanje Janja Brulc, zahvalila vsem prostovoljcem in pohvalila njihovo pomembno delo.

M. K.