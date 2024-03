Gorel odpadni gradbeni material

15.3.2024 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; PGD Otočec)

Sinoči ob 20.18 je na Grajski poti v Leskovcu pri Krškem gorel odpadni gradbeni material. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so požar pogasili in pregledali okolico.

Ob 20.02 so na Kolodvorski ulici v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE;

- od 8:00 do 15:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod Proti Črnomlju;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Zidanice.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS, TP VINJI VRH – STRAŽA;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODOVOD RATEŽ;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. SLATNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VAS PRI M. PEČI, izvod 6. NOVO NASELJE DOL. VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju transformatorske postaje:

- Zaloka predvidoma med 8:00 in 10:30;

- Gorenja vas, nizkonapetostno omrežje – Vodovod med 9:00 in 12:00;

- Stara gora Mirna 1, nizkonapetostno omrežje – Stara gora med 9:10 in 13:30;

- Selska gora med 11:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Podbočje trg, nizkonapetostno omrežje – Proti šoli predvidoma med 16:00 in 19:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Bojsno, Župelevec, Bojsno šola, Veseli vrh, Slopno in Spodnje Bojsno med 8:00 in 9:30 uro; na območju TP Bojsno, nizkonapetostno omrežje – Bojsno med 8:30 in 13:00 uro in na območju TP Okljukova gora, nizkonapetostno omrežje – Smer Zdole in hiša pri TP med 9:00 in 13:00 uro.

M. K.