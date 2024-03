FOTO: Iz poslovnih prostorov izčrpali vodo

13.3.2024 | 07:00

Foto: PGE Krško

Včeraj ob 12.09 so gasilci PGE Krško na Ulici 11. novembra v Leskovcu pri Krškem iz poslovnih prostorov izčrpali vodo, poroča center za obveščanje. Kot dodajajo gasilci, so posredovali v kletnih prostorih v večnamenskem objektu, kjer se je dvignila podtalna voda. Večino vode so prečrpali že člani PGD Leskovec pri Krškem. Iz prostorov so njihovi poklicni kolegi prečrpali preostalo vodo z specialnim Wetter sesalcem ter omogočili dokončno čiščenje prostora.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RP ČRNOMELJ na izvodu NOVOST—EINSIDLER;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIŠKI HRIB na izvodu DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNIKI 1991;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 3.PROTI ŠKRJANČAM, 5.PROTI ŠMIHELU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TP TOLSTI VRH 1989, TP TOLSTI VRH 2, TP HRASTJE 1999, TP KAMNIŠČEK 1999, TP OREHOVICA-VAS 1999.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Mali Cirnik; od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Apnenik, nizkonapetostno omrežje – Apnenik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pugelj, nizkonapetostno omrežje – Pošta med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Glake med 7.30 in 13.15 uro, na območju TP Dolenja vas A.P. in Dolenja vas med 7.30 in 8.15 uro ter med 12.15 in 13.15 uro, na območju TP Pesje med 6.30 in 7. uro ter med 13.15 in 14. uro in na območju TP Predislavec, nizkonapetostno omrežje – Proti Pišecam med 8.30 in 11. uro.

M. K.