Slovenska podjetja zanima vključevanje v jedrske dobavne verige

7.3.2024 | 10:00

Krško - GZS Posavska gospodarska zbornica je včeraj pripravila drugo predstavitev možnosti vključevanja slovenskih podjetij v mednarodne dobavne verige za izgradnjo in vzdrževanje jedrskih elektrarn v Evropi, med katerimi je predvideni drugi blok krške nuklearke. Srečanja se je udeležilo skoraj 90 udeležencev iz več kot 40 slovenskih podjetij.

Projekt izgradnje nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) bo imel močne pozitivne učinke na slovensko gospodarstvo, pri gradnji bodo lahko sodelovala številna slovenska podjetja, saj gre za obsežen projekt, je po navedbah Posavske gospodarske zbornice na srečanju v Informacijskem središču Gen v Vrbini dejal generalni direktor družbe Gen energija, ki je investitor v Jek 2, Dejan Paravan.

"Z mnogimi podjetji, ki so kvalificirana in aktivna na jedrskem področju, v Skupini Gen uspešno sodelujemo že desetletja. Obstoječe znanje in izkušnje predstavljajo konkurenčno prednost Slovenije, ki jo velja izkoristiti," je dejal in dodal, da je mnogo potenciala tudi v podjetjih, ki bi želela razviti ustrezne kompetence in se vključiti v mednarodne dobavne verige ter tako izkoristiti poslovno priložnost, ki se pojavlja s porastom jedrskih novogradenj v Evropi in globalno.

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za nacionalni jedrski program, Danijel Levičar je dejal, da so tovrstne predstavitve namenjene spodbujanju vključevanja domačih podjetij v dobavne verige in posledično maksimalno stopnjo lokalizacije projekta. "Gre za veliko priložnost za podjetja, ki so že prisotna v jedrskem sektorju, pa tudi za tista, ki bi se želela kvalificirati in udejstvovati na jedrskem področju. Zagon svetovnega jedrskega sektorja namreč narekuje nove potrebe po kvalificirani delovni sili in podjetjih," je povedal in dodal, da lahko z vključevanjem v jedrske dobavne verige podjetja vključujejo ne samo v projekt Jek 2, ampak tudi v druge jedrske projekte po svetu.

Matej Skočir z ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je dejal, da je jedrska energija, ki ima pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev podnebno nevtralne družbe, strateško vprašanje našega gospodarskega razvoja, "kjer moramo doseči široko družbeno in politično soglasje". Pozval je, naj podjetja izkoristijo priložnosti vključevanja v dobaviteljske verige za izgradnjo in vzdrževanje jedrskih elektrarn ne samo v Sloveniji, ampak pa tudi drugod po svetu, ter tako krepijo internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Predsednik GZS Posavske gospodarske zbornice Gorazd Pfeifer je dejal, da po dobrih 50 letih ponovno sestavljajo spisek podjetij za gradnjo nove jedrske elektrarne. Je pa lahko namen mnogo širši, je dodal, saj jedrska industrija z novogradnjami in vzdrževanjem obstoječih objektov po svetu nudi priložnost za koriščenje pridobljenega znanja in izkušenj slovenskih podjetij na tem področju.

Generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Vesna Nahtigal je poudarila, da slovenska podjetja, posebej energetsko intenzivna, potrebujejo zanesljiv dostop do energetskih virov po konkurenčni ceni. Top je po njenih besedah mogoče doseči le z izkoriščanjem vseh naravnih danosti in nizkoogljičnih vir virov, kot so sonce, veter, voda, biomasa, predvsem pa jedrska energija.

Možnosti za vključitev slovenskih podjetij v svoje dobavne verige je včeraj predstavil ameriški Westinghouse, ki je eden od možnih dobaviteljev tehnologije za Jek 2, s katerimi Gen energija vodi tehnični dialog.

STA; M. K.

Foto: Posavska gospodarska zbornica