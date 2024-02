Kdo so letošnji slavčki? Slavnostni govornik igralec Ivo Ban

9.2.2024 | 14:00

Priznani dramski in filmski igralec Ivo Ban je bil slavnostni govornik na akademiji v Šentjerneju.

Letošnji šentjernejski slavčki na skupinski fotografiji

Plaketo slavček so prejele učenke recitatorke in interpretatorke literarnih besedil. Na desni mentorica Barbka Kukman.

Zapel je Šentjernejski oktet.

Šentjernej - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je Občina Šentjernej skupaj z OŠ povabila na slavnostno akademijo z naslovom Svetloba spomina.

To je bila letošnja rdeča nit proslave, ki je nastala pod »taktirko« Lucije Kuntarič. Prireditev so oblikovali mladi kulturni ustvarjalci, ki jih v šentjernejski dolini ne manjka in mnogi med njimi so prejeli priznanja in plakete slavček, ki jih za odmevne kulturne dosežke podeljujejo na dve leti in to že od leta 1995.

Nastopili so folklorniki otroške folklorne skupine Šentlora, otroški pevski zbor podružnične šole Orehovica, pa tudi Šentjernejski oktet, Nina Šalamon in Jernej Šuštaršič, plesna skupina Harlekin, mladinska gledališka skupina DiLeo, učiteljska gledališka skupina Holivud ...

Slavnostni govornik na akademiji je bil dramski in filmski igralec Ivo Ban, ki je Šentjernejčanom rad spregovoril na veličasten dan slovenske kulture. »Za vsakogar, ki se ga ta naš edinstveni praznik konkretno in prijazno dotakne, sem iskreno vesel,« je dejal umetnik, ki je pred 55. leti prvič stopil na profesionalni oder kot študent 1. letnika akademije.

Ivo Ban: Smo velik kulturni narod

Spomnil je, da sta šla pred 35 leti kultura in politika k sreči z roko v roki in da je prišel čas, ko smo 8. februar proslavljali zelo kulturno in ponosno. A žal se je na glavne kulturne proslave in med govorce po letu 1991 prituhnjeno priplazila politika in z njo ideologija. Dejal je, da če ta praznik ne bo doživel velikih sprememb, se boji, da bo postal ene vrste že videno enoumje pred letom 1991.

Občinstvo je opomnil, kako velik kulturni narod smo, »narod, ki je prav zaradi kulture in jezika previharil vse viharje in si za prihodnost ustvaril snegolome, valobrane in vetrolome, ki nas bodo varovali še naslednjih tisoč leti. To si zaslužijo naši predniki in naši zanamci, in nenazadnje tudi mi.«

Župan ponosen na vse ustvarjalce

Župan Jože Simončič

Zbrane je z razmišljanjem o kulturi in kakšno vlogo igra v naših življenjih nagovoril tudi šentjernejski župan Jože Simončič. Meni, da smo zelo revni in ubogi na polju kulture medsebojnih odnosov. »Dopuščamo, da se namesto odgovorov na vprašanja, ali je prav ali narobe, ali je pošteno ali nepošteno, ali je dobro ali slabo, ali je resnično ali zlagano, vedno bolj osredotočamo na vprašanja, ali so naši, ali so njihovi, ali mi koristi ali ne, ali je naporno ali lagodno,« je govoril Simončič.

Sicer pa je dejal, da je ponosen na vse, ki ustvarjajo in se posvečajo kulturi, ki vzgajajo, poučujejo in v človeku in njegovi srčni kulturi vidijo smisel in prihodnost. »Hvala vam, da bogatite sebe in nas,« je dejal.

Kdo so letošnji slavčki?

Skupinsko priznanje slavček za Šentloro z mentorico Majo Miklavž Sintič

OŠ Šentjernej, kjer je kultura doma, kar dokazuje tudi to, da premorejo naziv kulturna šola že 15 let, že leta ob slovenskem kulturnem prazniku podeljuje priznanja in plakete slavček tistim posameznikom in skupinam, ki v času šolanja najbolj intenzivno soustvarjajo kulturno življenje na šoli.

Skupinska priznanja sta letos prejela folklorna skupina Šentlora in mladi kulturniki iz Orehovice.

Otroška folklorna skupina Šentlora je svoje petletno poustvarjanje ljudske pesmi, plesa in iger izkazovala na številnih šolskih, občinskih, državnih ter spletnih prireditvah. Odlikujeta jih tudi osvojeni srebrni priznanji na regijskem nivoju v šolskem letu 2021/2022 in 2022/2023.

Kulturniki iz Orehovice so prejeli skupinsko priznanje slavček. Njihova mentorica je Mojca Kruh.

Mladi kulturniki iz Orehovice so uspešno sodelovali na mnogih šolskih in izven šolskih prireditvah, proslavah, območnih revijah otroških pevskih zborov ter tako zastopali podružnično šolo Orehovica kot matično šolo Šentjernej. Znanje so redno in zavzeto več let pridobivali pri interesnih dejavnostih Orffov krožek in otroški pevski zbor Orehovica.

Slavčkov ne bi bilo brez požrtvovalnih mentoric. Njim gre posebna zahvala.

Priznanja za vidne dosežke na področju kulturno-umetniškega ustvarjanja so prejeli Luka Barbič, Zala Rebernik, Kiara Dvojmoč, ki so razveseljevali s solo pevskimi nastopi, Tina Martinčič je odlična klarinetiska, ki na številnih tekmovanjih dosega odlične razultate; umetnine Urbana Kolenca in Žana Hudoklina pa je bilo mogoče občudovati na likovnih razstavah v Kulturnem centru in jedilnici šole.

S plaketo, našim najvišjim odličjem, pa so nagradili: odlična pianista Matijo Hodnika in Laro Hudoklin; Laura Žbogar je imela še ko je sedela v osnovnošolskih klopeh samostojno likovno razstavo; Eva Bevc, Iva Beguš, Nina Cvelbar, Maša Judež, Zoja Jurečič in Ema Selak pa so na številnih različnih dogodkih navduševale kot recitatorke s svojimi interpretacijami.

Kaja Cvelbar, predsednica strokovne žirije za priznanja slavček

Kot pravi predsednica strokovne žirije za priznanja slavček Kaja Cvelbar, je prav kultura tista, ki nas povezuje in bogati. »Naj naši slavčki še dolgo letijo, svetloba spomina pa naj jih še kdaj zanese na naše odre,« je zaželela v nagovoru in ni pozabila omeniti tudi mentorje, ki mlade slavčke usmerjajo in jim pomagajo razpreti krila. To so Maja Miklavž Sintič, Mojca Kruh, Silvija Švelc, Barbka Kukman, Darja Kovačič in Mojca Lampe Kajtna ter učitelji glasbene šole Marjana Kozine: Marija Snežka Podpečan, Jožica Prus in Rado Kompan.

Zahvala vsem učiteljem in mentorjem

Tadeja Strmole, pomočnica ravnatelja OŠ Šentjernej

Mag. Tadeja Strmole, pomočnica ravnatelja OŠ Šentjernej, je čestitala vsem nagrajencem. »Njihova dela nas navdihujejo, spominjajo pa tudi na moč umetnosti, ki lahko ljudi združuje in hkrati gradi mostove tudi med različnimi kulturami. A ni le umetnost tista, kjer se kaže naša kulturna identiteta,« je dejala in spomnila tudi na kulturo medosebnih odnosov, spoštovanje do drugačnosti, solidarnost, sodelovanje so temelji za graditev trdne skupnosti.

Poudarila je, kako pomemben temelj je kultura za osnovno šolo Šentjernej in se zahvalila učiteljem in mentorjem, ki so zaslužni, da učenci v številnih dejavnostih lahko kar najbolje razvijajo svojo ustvarjalnost in vse talente. To dokazujejo tudi njihove prireditve, ki so res na visoki ravni.

Akademijo ob slovenskem kulturnem prazniku sta vodila Eva Novak in Luka Kuzma.

Besedilo in foto: L. Markelj

