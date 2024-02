Pijan udaril policista in grozil; v mercedesu prevažal sedem ilegalcev (foto)

Policisti PP Šentjernej so med kontrolo prometa v Zameškem včeraj nekaj pred 15. uro ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je v naselju prekoračil hitrost za več kot 30 km/h. Kršitelju, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, so odredili preizkus, ki je potrdil prisotnost alkohola. 52-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,63 miligrama alkohola. Med postopkom je udaril policista in grozil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zoper moškega bodo ukrepali tudi zaradi groženj in napada na policista.

Vlomi in tatvine

V Birčni vasi je med 5. 2. in 6. 2. nekdo vlomil v delovni stroj in ukradel ročno orodje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 450 evrov škode.

Med 2. 2. in 6. 2. je v Metliki nekdo vlomil v prostore v lasti lokalne skupnosti. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Sinoči okoli 20.30 je v Novem mestu nekdo vlomil v stanovanjsko hišo in izmaknil okoli 60 evrov. Z vlomom je povzročil za okoli 1.200 evrov škode.

Prijeli tihotapca in migrante

Včeraj okoli 13.30 so policisti na avtocestnem postajališču Zaloke kontrolirali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes romunskih registrskih oznak. 38-letni državljan Romunije je prevažal sedem državljanov Turčije, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo. Tihotapcu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Jereslavec) prijeli 26 državljanov Sirije, sedem Bangladeša, štiri državljane Nepala in Egipta ter tri državljane Pakistana in Indije. Na območju PP Črnomelj (Sodevci) so prijeli štiri državljane Sirije in državljana Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 54. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 160 klicev. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Krškem so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in v Šentjerneju pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, nesreče pri delu, požara, sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

