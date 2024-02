FOTO: V trčenju dva poškodovana

6.2.2024 | 07:00

Nesreča v Borštu (Fotografije: PGE Krško)

Včeraj ob 16.37 sta v naselju Boršt, občina Brežice, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa, pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanih oseb, odklopili akumulatorja na vozilih in posipali cestišče s absorbentom. Reševalci NMP Brežice so dve poškodovani osebi oskrbeli na kraju in ju prepeljali na zdravljenje v SB Brežice.

Dimniški ...

Ob 18.03 so v Spodnjem Brezovem, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Višnja Gora pogasili goreče saje v dimniški tuljavi stanovanjske hiše, očistili tuljavo in pregledali okolico dimnika. Svetovali so obisk dimnikarske službe.

... in travniški požar

Ob 12.26 je na Kolodvorski cesti v Kočevju gorela suha trava. Požar velikosti okoli 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Našli topovsko granato

Ob 7.10 sta v naselju Lukovec, občina Sevnica, pirotehnika odstranila topovsko granato kalibra 88 mm, ostanek II. svetovne vojne, nemške izdelave, in uničila na varnem kraju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu K.O.-GASILNI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG, izvod 2.PREŠERNOV TRG-AGROSEJALEC;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREŠERNOV TRG , izvod 7.KASTELČEVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MOKRO POLJE 1985;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRIČ, izvod 2.GORA DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Bitna vas, nizkonapetostno omrežje – Radna vas med 11:30 in 12:30 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Gmajna, nizkonapetostno omrežje – Proti separaciji Kremen med 8. in 14.uro; na območju TP Vihre, nizkonapetostno omrežje – Račič – Lopatič med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Rigonce med 7.10 in 15. uro ter med 14. in 15. uro; na območju TP Loče med 7.10 in 14. uro; na območju TP Jesenice na Dolenjskem med 12. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Šmarje 4, nizkonapetostno omrežje – Vodovod med 8. in 14. uro; na območju TP Brunška gora, nizkonapetostno omrežje – Brunška pa med 7. in 14. uro.

M. K.