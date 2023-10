Igor Pate ponovil lanski uspeh: Na SP v oranju drugič zapored bronast

Igor Pate tudi letos na tretji stopnički (Foto: ZOTKS)

V Latviji se je končalo 68. svetovno prvenstvo v oranju, ki je potekalo 13. in 14. oktobra. Za slovensko ekipo je bilo drugo leto zapored zelo uspešno, saj je Igor Pate z Dolenjske, ki je lani Sloveniji priboril sploh prvo odličje na prvenstvih, z obračalnim plugom tudi letos zasedel skupno tretje mesto, Belokranjec Anton Filak pa s plugom krajnikom skupno deveto mesto.

Po nekajdnevnih treningih se je najboljših 46 oračev iz 24. držav na zemljiščih v okolici mesta Kuldiga najprej pomerilo v oranju strnišča, naslednji dan pa še v oranju ledine. Slovenijo sta zastopala Igor Pate v kategoriji obračalni plugi in Anton Filak v kategoriji plugi krajniki.

Prvi dan pri oranju strnišča je Igor Pate z obračalnim plugom zasedel četrto mesto, medtem ko si je Anton Filak s plugom krajnikom delil osmo mesto. Drugi dan so se najboljši orači pomerili še v oranju ledine, kjer je Pate z obračalnim plugom dosegel tretje mesto, kar je v skupni razvrstitvi v kategoriji obračalni plugi pomenilo tretje mesto in drugo bronasto medaljo za Slovenijo, odkar se naši orači udeležujejo svetovnega tekmovanja. Anton Filak je s plugom krajnikom na ledini zasedel 11. mesto, v skupni razvrstitvi pa je bil na koncu deveti.

V obeh kategorijah sta se zmage tako kot lansko leto veselila orača iz Republike Irske, v kategoriji obračalnih plugov je zmagal John Whelan, v kategoriji plugov krajnikov pa Eamonn Tracey.

Slovensko ekipo so spremljali Marjan Kardinar, predstavnik ZOTKS in član predsedstva World Ploughing Organisation, Igor Hrovatič, vodja ekipe in sodnik na tekmovanju ter spremljevalca Boštjan Bobnar in Gašper Filak.

M. K.