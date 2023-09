Končan postopek prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško

4.9.2023 | 13:30

Foto: arhiv DL

Krško - Nekaj manj kot dve leti po uvedbi je končan postopek prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško. V tem času je papirnica, ki je bila več let v češki lasti, dobila nove lastnike in novo vodstvo, časa za poplačilo terjatev upnikov pa ima do konca leta 2027.

Da je postopek prisilne poravnave pravnomočno končan, so danes prek spletnih strani Ajpesa sporočili z Okrožnega sodišča v Krškem.

Vipap Videm, ki je bil od leta 1996 v lasti češkega kapitala oziroma družb Vipap Holding in Vipap CZ, je konec junija 2021 postal kapitalsko neustrezen, hkrati pa se je likvidnost poslabšala do te mere, da je ena od dveh čeških lastnic papirnice, Vipap CZ, septembra istega leta kot upnica vložila predlog za začetek postopka prisilne poravnave.

Z vložitvijo predloga za uvedbo prisilne poravnave je odstopil predsednik uprave in direktor Vipapa Petr Domin, nova direktorica družbe z danes 260 zaposlenimi pa je postala Milena Resnik.

Sodišče je postopek prisilne poravnave začelo 3. novembra 2021. Glasovanje o izvedbi prisilne poravnave oziroma finančnega prestrukturiranja je nato steklo februarja lani. Pri tem so lahko sodelovali upniki s skupaj prijavljenimi 27,6 milijona evrov navadnih terjatev in 15,5 milijona evrov zavarovanih.

Prisilno poravnavo so izglasovali decembra 2022. Skladno s tem bodo navadnim upnikom terjatve poplačane 15-odstotno, in to najpozneje do 31. decembra 2025. Imetnikom zavarovanih terjatev pa bo Vipap Videm v letih od 2023 do 2026 plačal po 15 odstotkov glavnice ter nato do konca leta 2027 še zadnjih 40 odstotkov.

V okviru prisilne poravnave je bila izvedena pretvorba terjatev v kapital in družba je dobila nove lastnike. Glede na takrat objavljeno poročilo o vpisu novih delnic je konec lanskega leta največja lastnica s skoraj 38 odstotki postala družba Astra Invest v lasti Kompas Shopa, sam Kompas Shop pa je pridobil 16 odstotkov delnic. Za obema stoji podjetnik Aleksander Jereb.

Ob družbah Astra Invest in Kompas Shop, ki imata skupaj torej okoli 54 odstotkov delnic, je pomemben novi lastnik videmske papirnice glede na poročilo o vpisu delnic še krško komunalno-gradbeno podjetje Kostak, ki ima v lasti skoraj 26 odstotkov delnic.

STA; M. K.