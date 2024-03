Hitrost v naselju prekoračil za 63 kilometrov na uro

22.3.2024 | 17:20

Z Mercedesom je pri omejitvi 50 vozil 113 kilometrov na uro. (Foto: PUNM)

Policisti PP Trebnje so včeraj v popoldanskih urah izvajali meritve hitrosti na območju naselja Puščava, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro. Nekaj pred 16. uro so obravnavali voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes, ki je mimo merilnika vozil s hitrostjo 113 kilometrov na uro. Zoper 69-letnega voznika bodo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili s PU Novo mesto.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom dovoljeno hitrost na cesti v naselju za več kot 50 kilometrov na uro, kaznuje z globo 1.200 evrov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Tudi sevniški policisti so včeraj na območju Sevnice in Podgorja pri Sevnični poostreno nadzirali promet. Kontrolirali in ustavili so 35 voznikov motornih vozil in ugotovili, da jih je osem med vožnjo uporabljalo mobilne telefone, trije niso bili pripeti z varnostnim pasom, sedem voznikov pa je prekoračilo najvišjo dovoljeno hitrost v naselju. Trije so v naselju prekoračili hitrost za več kot 10 kilometrov na uro, najvišja izmerjena hitrost v naselju je bila 80 kilometrov na uro. Zaradi kršitev so voznikom izdali 17 plačilnih nalogov in izrekli eno opozorilo.

Z aktivnostmi, ki bodo usmerjene v zagotavljanje varnosti cestnega prometa, bodo policisti nadaljevali tudi v prihodnjih dneh, napovedujejo na PU Novo mesto.

''Hitrost je še vedno med glavnimi dejavniki prometnih nesreč na naših cestah, tudi tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana z drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje, neupoštevanje pravil o prednosti in vožnjo pod vplivom alkohola. Voznike pozivamo, naj prilagodijo hitrost vožnje veljavnim omejitvam, vozniškim sposobnostim ter razmeram na cesti,'' so zapisali v sporočilu za javnost.

