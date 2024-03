Podražitve v DSO: Dodatno breme za oskrbovance in svojce

16.3.2024 | 15:00

Mnogi starejši so že pred podražitvami težko zmogli strošek oskrbnin v DSO. (Foto: DSO Črnomelj)

No0vo mesto/Črnomelj/Impoljca - Ministrstvo za solidarno prihodnost je v Uradnem listu objavilo rast elementov cen socialnovarstvenih storitev za leto 2024, kar domovom za starejše omogoča redne uskladitve cen z rastjo vseh stroškov dela, materiala, energentov in storitev v letu 2023 oz. podražitve. V nekaterih domovih so cene oskrbnin tako že dvignili, v nekaterih to načrtujejo.

Poprečna cena oskrbnine v domovih v Sloveniji je januarja znašala 26,38 evra na dan za standardno oskrbo v dvoposteljni sobi. »Parkiranje v garažni hiši v Ljubljani ali dnevna oskrba psa nad deset kilogramov za 24 je ur je dražja, kot je osnovna oskrba v javnem zavodu,« pove ena naših sogovornic.

Kolikšne so podražitve v Novem mestu, Črnomlju, Impoljci?

S 1. marcem mnogi naši domovi za starejše dražijo oskrbnino – Glavni razlogi povečani stroški energentov, materiala, hrane in dela – Oskrba v 2-posteljni sobi višja za 0,74 evra na dan, najzahtevnejša za 1,04 – Stanovalci nezadovoljni, redki zmorejo plačilo sami – Kadrovska problematika ostaja

L. Markelj