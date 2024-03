Visoka zmaga z Rogaško

14.3.2024 | 09:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 21. krogu lige Nova KBM premagali Rogaško s 116:59 (30:14, 56:31, 83:41).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 100, sodniki: Španić (Postojna), Rener (Koper), Škrbec (Kranj).

* Krka: Planinić 13 (5:6), Stergar 20 (3:3), Cerkvenik 20 (2:2), Jurković 11 (2:3), Špan 21 (3:4), Plut 1 (1:2), Škedelj 10 (1:3), Radovanović 20 (2:2).

* Rogaška: Green 5, Tabak 4 (2:2), Colnarič 1 (1:2), Session 15 (1:2), Čebular 7, Kralj 15, Kotnik 4, Sikiraš 8 (2:4).

* Prosti meti: Krka 19:25, Rogaška 6:12.

* Met za tri točke: Krka 17:27 (Cerkvenik 4, Špan 4, Radovanović 4, Jurković 3, Stergar, Škedelj), Rogaška 5:26 (Kralj 3, Greene, Čebular).

* Osebne napake: Krka 18, Rogaška 25.

* Pet osebnih: Plut (37.).

Košarkarji Krke so bili v odsotnosti trenerja Gašperja Okorna, ki mora odslužiti dve kazni prepovedi vodenja ekipe zaradi izključitve na prejšnji tekmi v Šenčurju, rekordno razpoloženi.

Proti Rogaški so zabeležili najvišjo zmago v ligi Nova KBM v tej sezoni - presegli so lastni rekord iz prvega kroga proti Šentjurju (111:55) - in izboljšali najvišje število doseženih točk v ligi, ki je iz iste tekme 27. septembra lani.

Pri Krki, ki je 17 trojk zadela z 62-odstotnim metom, se je osem igralcev vpisalo med strelce, sedem jih je imelo dvomestno število točk, štirje pa so dosegli dvajset točk ali več.

Miha Cerkvenik je dosegel 20 točk (trojke 4:4) in zbral 13 skokov (indeks 34), 100-odstoten za tri točke je bil tudi Marko Radovanović (20 točk, trojke 4:4), štiri trojke je zadel še Jan Špan (21 točk, trojke 4:7), 20 točk pa je imel Leon Stergar (5 skokov, 5 podaj).

Izjava po tekmi:

Igor Kešelj, pomočnik glavnega trenerja Krke: »Po pravici povedano sem se tekme pred začetkom kar nekoliko bal, a se je potem odvila čisto v drugo smer. Kot smo se dogovorili, smo od začetka agresivno šli v tekmo, predvsem na skok. Dobro smo zadevali od začetka, pri takem metu pa gre potem vse lažje.«

Krka bo v 22. krogu 20. marca gostila Ilirijo. Pred tem jih v ponedeljek, 18. 3., ob 18.00 čaka še domača tekma AdmiralBet ABA lige s Splitom.

Izidi, 21. krog:

- sreda, 13. marec:

Krka - Rogaška 116:59 (30:14, 56:31, 83:41)

- petek, 15. marec:

18.30 Kansai Helios - Hopsi Polzela

- sobota, 16. marec:

13.00 Ilirija - GGD Šenčur

19.00 Šenjtur - ECE Triglav

- ponedeljek, 18. marec:

18.00 LTH Castings - Terme Olimia

* Lestvica:

1. Krka 21 17 4 1943:1616 38

2. Kansai Helios 20 16 4 1710:1534 36

3. Ilirija 20 13 7 1620:1546 33

4. GGD Šenčur 21 10 11 1600:1641 31

5. LTH Castings 20 10 10 1659:1697 30

6. ECE Triglav 21 8 13 1561:1607 29

7. Terme Olimia 20 8 12 1642:1702 28

8. Šentjur 20 8 12 1592:1705 28

9. Rogaška 21 7 14 1569:1672 27

10. Hopsi Polzela 20 5 15 1552:1728 25

* Opomba: Tekma med Ilirijo in Rogaško je bila zaradi kršenja pravil registracije igralcev Rogaške registrirana z 20:0 v korist Ilirije.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Igor Kešelj Igor Kešelj