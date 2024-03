Nista bila delavca Telekoma ...

13.3.2024 | 13:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; MPA)

Na dvorišče stanovanjske hiše v Gorenji Lepi vasi (območje PP Krško) sta se včeraj nekaj pred 10. uro z osebnim avtomobilom karavan izvedbe črne barve pripeljala neznanca. S pretvezo, da sta delavca telekomunikacijskega podjetja in preverjata mobilni signal, sta prepričala oškodovanko, da jima je dovolila vstop v hišo. Ko je šla z enim izmed storilcev v zgornje nadstropje, pa je drugi pregledal prostore in našel ter ukradel več tisoč evrov. Oškodovanka je šele po njunem odhodu ugotovila, da je bila žrtev kaznivega dejanja, danes poročajo s PU Novo mesto.

Eden zamoti, drugi krade

Policisti opažajo, da so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem starejši, tatovi delujejo v skupinah, tatvine pa so pogostejše dopoldne. Storilci žrtve z raznimi pretvezami zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da preusmerijo pozornost žrtve, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in iščejo svoj plen. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja.

Preverjajte, zaklepajte ...

Občanom svetujejo, da so ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej pozorni, so zapisali na PUNM. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del ipd., jim svetujejo, naj vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Tujcev naj ne vabijo v hiše in naj jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas ali zaradi dela na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb pa naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

M. K.

