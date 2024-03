Zamik gradnje nove soseske? Najprej varnost, nato pa gradnja

13.3.2024 | 14:10

Potok Kobila v Dolenjem Vrhpolju (Foto: Obcina Šentjernej)

Šentjernej - Čeprav lanske avgustovske poplave niso prizadele občine Šentjernej, pa bodo njihove posledice vseeno čutili. Direkcija Republike Slovenje za vode je namreč zaostrila pogoje za izdajo soglasij k prostorskim dokumentom, kar bo vplivalo tudi na predvidene gradnje v novi stanovanjski soseski v Šentjerneju, za katero so svetniki februarja sprejeli OPPN.

Direkcija za vode je namreč podala pozitivno mnenje k predlogu OPPN, a ob pogoju, da se prej uredi protipoplavna zaščita.

Nova soseska je predvidena na nepozidanem območju južno od jedra Šentjerneja, med ulico Staro sejmišče in bloki pri Sparu, kjer je predvidenih 57 stanovanjskih enot, individualnih hiš in vila blokov. Ob prvi obravnavi OPPN je bilo slišati, da bi se gradnje na 3,5 hektara velikem območju lahko začele že konec tega leta, a se bo očitno vse skupaj zavleklo vsaj do sredine leta 2026.

L. Markelj