Sloveniji zmaga na uvodni tekmi ekipnega SP v namiznem tenisu; Hribar prispeval točko

17.2.2024 | 14:00

Šmarječan Peter Hribar (Foto: NTZS)

Busan - Slovenski igralci namiznega tenisa so zmagali na uvodnem dvoboju ekipnega svetovnega prvenstva v Busanu proti Singapurju. Končni izid je bil 3:1 za Slovenijo, dve točki je prispeval prvi igralec Slovenije Darko Jorgić.

Jorgić, 15. igralec sveta, je v uvodni partiji dvoboja s 3:1 premagal prvega igralca Singapurja Izaaca Queka, ki velja za enega najboljših mladih igralcev na svetu. Sledilo je izenačenje na 1:1, ko je Yew En Ken Pang s 3:0 premagal Danija Kožula v drugem dvoboju.

V tretjem je Peter Hribar Sloveniji znova priigral vodstvo, s 3:1 je premagal Zheja Yuja Clarenca Chewa in s tem omogočil Jorgiću, da v četrtem dvoboju priigra Sloveniji odločilno točko. To je Hrastničanu tudi uspelo z zmago 3:1 proti Yewu Enu Kenu Pangu.

Slovenci na prvenstvu v Južni Koreji lovijo vsaj uvrstitev v osmino finala, s katero bi ohranili točke na svetovni lestvici in se s tem obdržali na mestih, ki vodijo na olimpijske igre v Parizu.

Poleg Singapurja je v skupini s Slovenijo še Brazilija, Kanada in Malezija. Slovenija se bo z Brazilci pomerila v zgodnjih nedeljskih urah, dvoboj s Kanado bo na sporedu popoldne v ponedeljek po slovenskem času, z Malezijci pa v torek zjutraj.

"Prva tekma je vedno težka, predvsem ko je nasprotnik že igral. Fantje so bili zelo motivirani, sicer pa kako naj bodo drugače, to je SP z dodatnim pridihom kvalifikacij za OI. Singapur je pametno postavil Queka na mesto dva, kar pomeni prva tekma z Darkom, saj sta nedolgo nazaj igrala v Goi. Quek res zelo dobro vrača servise in si je težko pridobiti tisto prednost na servisu, ki te pripelje do zmage," je pojasnila slovenska selektorica Vesna Ojsteršek Urh.

Ocenila je, da je Pang danes presenetil Denija Kožula. "Tudi vse nas, pa ne da bi mislili, da ni nevaren, saj je še se ne dolgo nazaj premagal Apolonio. Deni je z njim že igral in zmagal, takrat ni imel težav z njegovo kratko servo v forhend in pa dolgo hitro po paraleli, danes pa se pač ni izšlo. Je pa Peter pokazal, da postaja nevaren na 'trojki'. Kar nekako čutili smo, da bo zmagal. Treba ga je bilo samo držati v pravi taktiki in pa predvsem doseči, da ni hitel," je dodala selektorica.

"Mislim, da nisem prikazal najboljše igre, ampak je bila to prva tekma in upam, da bodo naslednje boljše. Sem pa vsekakor vesel, da je ekipa zmagala, kar je najbolj pomembno. Vsi smo s sabo prinesli pozitivno energijo in borbenost," je povedal Jorgić.

Bolj zadovojen s svojo igro je bil Hribar. "Še posebej, ker mi je uspelo tekmo pripeljati do konca. Čakajo nas še tri pomembne tekme, vse tri moramo odigrati na podoben način, da osvojimo prvo mesto v skupini," je dejal Hribar.

* Slovenija - Singapur 3:1

Darko Jorgić Izaac Quek 3:1 (11, -8, 13, 7), Deni Kožul - Yew En Koen 0:3 (-13, -7, -6), Peter Hribar - Zhe Yu Clarence Chew 3:1 (12, 9, -6, 6), Darko Jorgić - Yew En Koen 3:1 (7, 9, -7, 9)

STA; M. K.