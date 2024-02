Kradli suho meso, kotel za žganjekuho, peč ... Zima je.

2.2.2024 | 10:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Švigelj)

S Policijske uprave Novo mesto danes poročajo predvsem o vlomih in tatvinah.

Na območju Vrbine je tako nekdo vlomil v rezervoarja dveh delovnih strojev in iztočil okoli 300 litrov goriva.

Na Koglem v občini Šmarješke Toplice je med 21. 1. in 1. 2. neznanec vlomil v dve počitniški hiši in ukradel bakren kotel za žganjekuho, električno ročno orodje, motorno žago, kosilnico in fotoaparat.

Na Jarčjem Vrhu v občini Šentjernej je nekdo iz pomožnega objekta izmaknil suhomesnate izdelke. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

V noči na četrtek je v Gorenjem Vrhpolju neznanec vlomil v zidanico in odnesel peč na trda goriva in suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za 700 evrov.

Na Vinjem vrhu je v isti noči nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel tri motorne žage, električno ročno orodje, suhomesnate izdelke in nož. Lastnik ocenjuje, da je z vlomom in tatvino oškodovan za 7.500 evrov.

V Žabji vasi v Novem mestu pa je sinoči okoli 19. ure nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev, ki so se nahajali v bližini hiše, skozi okno je vlomil v hišo, pregledal prostore ter našel ter ukradel denar.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Loče, Dobova, Rakovec, Kapele, Obrežje) včeraj prijeli 17 državljanov Afganistana, 15 Maroka, osem Sirije, sedem državljanov Rusije in Nepala, štiri državljane Turčije, tri Egipta, dva državljana Pakistana in Bangladeša, državljana Palestine, Kube in Alžirije. Na območju PP Črnomelj (Stari trg ob Kolpi, Žuniči) so prijeli štiri državljane Sirije in na območju PP Krško (Krško) dva državljana Bangladeša.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 70. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 185 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.