Leja Glojnarič športnica leta 2023 med invalidi

24.1.2024 | 08:20

Parašportnica in parašportnik leta sta postala Leja Glojnarič (na sredini) in Franček Gorazd Tiršek; oba ob predsednici Nataši Pirc Musar

Govor predsednice republike

Skupinska fotografija z dobitniki priznanj (fotografije: Urad predsednice republlike; Nebojša Tejić)

Brdo pri Kranju - Najboljši športniki leta 2023 med invalidi so gluha atletinja Leja Glojnarič iz Brežic, strelec Franček Gorazd Tiršek in ženska reprezentanca v odbojki sede. Priznanja za preteklo leto so pri krovni organizaciji, Zvezi za šport invalidov - Paralimpijskem komiteju Slovenije podelili včeraj na Brdu pri Kranju.

Za Lejo Glojnarič je to že drugo zaporedno priznanje za najboljšo športnico, v letu 2023 si je nagrado zaslužila s tremi zlatimi in eno srebrno medaljo na EP v Szczecinu.

Tiršek je nagrado za najboljšega športnika leta dobil sedmič (po letih 2012, 2014, 2015, 2016, 1019 in 2021), lani je bil zlat na evropskem prvenstvu v Rotterdamu ter bronast na SP v Peruju.

Odbojkarice pa so najboljša ekipa v državi že 12., odkar podeljujejo nagrade. V letu 2023 so se odbojkarice izkazale s srebrom na evropskem prvenstvu, še vedno pa imajo možnost, da se uvrstijo tudi na poletne paraolimpijske igre v Parizu.

"Težko leto je bilo, bila sem tudi poškodovana in sem imela dolgo rehabilitacijo. A sem se vrnila, uresničila sem tudi vse želje in cilje, ki sem jih imela v letu 2023. Iskreno se zahvaljujem navijačem, krovni zvezi ter zvezi gluhih in naglušnih," je ob prejemu priznanja dejala Glojnarič.

"Včasih nas doletijo tudi neprijetne situacije in lansko leto je bilo prepleteno s srečo in žalostjo. Doletele so nas poplave, ki so bile prava tragedija, saj so moj kraj Gornji Grad odrezale do sveta, pa tudi mentalno je bilo zelo zahtevno. A z izkušnjami, znanjem in strokovno pomočjo trenerke in ekipe mi je na EP uspel izjemen rezultat. To pa je dalo tudi polet za SP v Peruju," je leto 2023 ocenil Tiršek.

"Leto 2023 je bilo za nas zelo uspešno. Vedno smo v vrhu odbojke, a imamo tudi vzpone in padce. Imeti ekipni šport v tako majhni državi je velik zalogaj. Mislim, da smo se z debelimi črkami vpisale na svetovni zemljevid in potrdile, da delamo dobro in v pravo smer," pa je o prejšnjem letu dejala kapetanka odbojkarske ekipe Gabršček.

Predsednik krovne zveze Damijan Lazar je izpostavil številne nastope na domačih in mednarodnih tekmovanjih, 72 teh se je udeležilo 200 slovenskih športnikov. "Skrbimo za spodbujanje mladih invalidov za športno udejstvovanje. V šestih desetletjih smo zrasli v resno organizacijo z ugledom, dajemo zgled ne samo invalidom, ampak vsem državljanom," je poudaril Lazar.

Športnike je nagovorila tudi predsednica Nataša Pirc Musar. "Občudujem vašo voljo, vašo vztrajnost, vaš pogum, s katerim, kljub vsem oviram, dosegate osupljive rezultate in ste zgled vsem nam," je med drugim dejala predsednica in poudarila: "Vem, da so olimpijske ali paraolimpijske igre sanje vsakega športnika. To res uspe samo najboljšim. Verjamem, da si želite vrhunskih uvrstitev in jaz vam jih že v naprej privoščim. Veselimo se vaših nastopov in navijali bomo za vas."

Poleg glavnih nagrad za športnike leta so podelili še številne druge. Med drugim tudi znake krovne zveze za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih. Bronaste so prejeli udeleženci specialne olimpijade 2023 v Berlinu, kjer so Slovenci osvojili 18 medalj (plavalci Aidan Orož, Amadej Kremžar, Luka Temnikar, Sabina Cimperc, balinarja Dejan Djorđević in Jožica Sila, nogometaši David Kozina, Dejan Antolić, Gašper Zaviršek, Goran Pajović, Janez Černe, Janko Levstek, Markus Abs, Mitja Čamer, Peter Lenart in Robert Vlah, namiznoteniška igralka Tjaša Prah, judoista Tine Müller in Urška Dolar) in Marjan Štimec za medaljo na EP za slepe in slabovidne v šahu. Pa tudi Gregor Skalicky, Aleš Peperko in Tomaž Klemen za medaljo na EP v kegljanju za gluhe, reprezentanca slepih in slabovidnih kegljačev, ki je osvojila devet medalj na EP (Slavko Muhič, Igor Žagar, Jože Lampe, Marjan Žalar in Tomaž Furlan, Jelka Orban), ter igralec biljarda Matej Brajkovič.

Srebrne znake so dobili gluhi atleti Iris Breganski, Tadej Enci in Leja Glojnarič za osvojene medalje na EP na Poljskem, pa tudi slovenska reprezentanca v odbojki sede za srebro na EP.

Zlati znak pa sta dobila gluhi teniški igralec Marino Kegl za bron na SP v tenisu za gluhe športnike v Grčiji in strelec Tiršek za bron na SP.

Glojnarič za svetovni rekord in lokostrelec Dejan Fabčič za evropskega pa sta dobila plaketi za izjemne dosežke.

Nagradi za perspektivnega mladega športnika pa sta dobila košarkar na vozičkih David Škorjanc in odbojkarica Tija Vrhovnik.

Na podelitvi so se s filmskim zapisom spomnili tudi na decembra preminulega strelca Franca Pinterja. Bil je eden najboljših slovenskih športnikov invalidov, nastopil je na osmih paraolimpjskih igrah, nazadnje v Tokiu 2020, ter osvojil štiri medalje (srebrne v Atlanti, Sydneyju in Atenah ter bronasto v Pekingu). Parašportu je bil na vrhunski tekmovalni ravni zapisan več kot 40 let, bil je tudi evropski in svetovni prvak ter zmagovalec svetovnega pokala.

"Ančo, hvala za vse! Hvala za tvojo skromnost, hvala za tvoj zgled in predanost. Hvala, ker si bil velik človek. Hvala za vse dosežke, s katerimi se je tudi po tvoji zaslugi parašport prislužil pozornost v slovenski javnosti," so se športniki poslovili od Pinterja.

