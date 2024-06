posavje

Varnostni sosvet o incidentu na OŠ Velika Dolina in romskem vprašanju

18.6.2024 | 14:50 | M. K.

Brežice - Na svoji 2. seji se je danes sestal Varnostni sosvet, ki so ga ustanovili konec maja na po podlagi sklepa Občinskega sveta občine Brežice.

Članice in člani Varnostnega sosveta so se sestali z namenom obravnave incidenta na OŠ Velika Dolina in širše problematike reševanja romskega vprašanja na območju občine Brežice, ki je v zadnjih letih povezano z vse več nasilnimi dejanji, so sporočili z brežiške občine. Na seji je bil sprejet tudi Poslovnik Varnostnega sosveta.

Foto: Občina Brežice

TRIJE SKLEPI

Na seji so sprejeli tri sklepe, in sicer, da se pospešijo vse aktivnosti za razrešitev primera nasilja na Osnovni šoli Velika Dolina ''z rezultatom, da se povzročitelja kaznivega dejanja odstrani iz šolskega okolja.'' Strinjali so se tudi, da je potrebno zagotoviti dodatne kadre na Centru za socialno delo Brežice in Policijski postaji Brežice in pozvali bodo Vlado RS, da začne s sistemsko rešitvijo romske problematike.

Župan Ivan Molan je povedal, da je na podlagi poslanega vabila pristojnim ministrom na srečanje v Občini Brežice, da bi se seznanili z incidentom na OŠ Velika Dolina in nezmožnostjo zagotavljanja varnosti v šolskem prostoru, prejel odziv ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter iz ministrstva za notranje zadeve. Na podlagi tega se bo Varnostni sosvet ponovno sestal v četrtek pred izredno sejo Občinskega sveta, na katerem bodo sodelovali državni sekretarji iz omenjenih ministrstev. Na sejo bo povabljeno tudi tožilstvo, so še zapisali na Občini Brežice.

