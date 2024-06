posavje

Ustanovljen Varnostni sosvet

6.6.2024 | 09:20 | M. K.

Brežice - Pred kratkim je potekala Konstitutivna seja Varnostnega sosveta na območju Občine Brežice.

Varnostni sosvet je bil ustanovljen na pobudo Policijske postaje Brežice ter predstavlja skupni projekt partnerskega sodelovanja med Občino Brežice in Policijsko postajo za izboljšanje splošne varnosti ljudi in premoženja, so sporočili z občine.

Ustanovna seja (Fotografiji: Občina Brežice)

Varnostni sosvet deluje z namenom obravnave in analize varnostnih razmer s področja kriminalitete, javnega reda in miru, varnosti v cestnem prometu, mejnih zadev in tujcev, zaščite, reševanja in druge varnostne problematike, izvajanja preventivnih aktivnosti s področja zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter priprave predlogov ukrepov za odpravo varnostnih problemov in za zagotavljanje varnejšega življenjskega in bivalnega okolja.

Varnostni sosvet je posvetovalno telo, ki ga sestavljajo stalni in nestalni člani, ki so pri svojem delovanju enakopravni. Članstvo v Varnostnem sosvetu je častno, so pojasnili, njegovo delovanje pa javno.

Kot stalni člani Varnostni sosvet sestavljajo: župan Občine Brežice, načelnik Policijske postaje Brežice, direktor občinske uprave Občine Brežice, trije svetniki, predstavniki treh največjih svetniških skupin občinskega sveta občine Brežice, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, predsednik Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v Občini Brežice, predstavnik Centra za socialno delo Posavje, predstavnik ravnateljev osnovnih šol, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine in poveljnik Štaba Civilne zaščite.

