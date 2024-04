dolenjska

14. državno ocenjevanje / Marta Glavič in Marija Grandovec spekli kruh z vsemi točkami

15.4.2024 | 13:00 | Besedilo in fotografije: L. Markelj

Bela Cerkev - Konec tedna je v organizaciji Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev potekalo 14. državno in 16. društveno ocenjevanje kruha iz moke različnih vrst žit, saj, kot pravi predsednica društva Betka Verščaj, »si prizadevamo kruhu ohraniti pomen, ki ga je za slovenski narod vedno imel. Želimo si, da bodo to tradicijo znali nadaljevati tudi naši vnuki.«

V Zwittrovi dvorani Hiše žive dediščine, ki se je zaradi velikega obiska znova izkazala za premajhno, so včeraj popoldne pripravili razstavo kruha in bilo je kaj videti.

Marta Glavič iz Društva podeželskih žena Ivanjščice Ivančna Gorica je spekla mešani rženi kruh ter dosegla vseh 80 točk, pa tudi Marija Grandovec iz Društva podeželskih žena Dobrepolje – Struge, ki se je odločila za poprtnik (ni prišla na podelitev).

Na prireditvi Sožitje kruha in vina pa so podelili tudi priznanja za najbolje ocenjene kruhe, ki jih je v ocenjevanje prišlo kar 135 vzorcev. Največ jih je bilo v kategoriji kruhov z različnimi dodatki, npr. s čemažem, porom, drobnjakom, čebulo, slanino, divjimi šparglji, grozdnimi peškami, orehi, sirotko, jogurtom, z različnimi semeni. Tudi pšenični kruhi so bili po mnenju stroke zelo kvalitetni.

Najbolje ocenjeni kruhi v Beli Cerkvi

Dve gospodinji spekli najbolj "zlat" kruh

Peka je tokrat najbolj uspela dvema gospodinjama, ki sta dosegli vseh 80 točk. To sta Marta Glavič iz Društva podeželskih žena Ivanjščice Ivančna Gorica, ki je spekla mešani rženi kruh, ter Marija Grandovec iz Društva podeželskih žena Dobrepolje – Struge, ki se je odločila za poprtnik. Glavičeva na tekmovanje ni prišla prvič, a to je njen najboljši rezultat, ki ga je bila zelo vesela. Grandovčeve žal ni bilo na podelitev.

Na 3. mestu je pristala domačinka Kristina Kopina s kruhom s porom, sledijo pa: Anica Šmalc (kruh s semeni) Janez Turk (praznični kruh), Gašper Bučar (čebulni kruh), Val Teropšič in Brina Vidic (pšenični kruh s semeni) itd.

Razveseljivo je, da so kruh zopet pekli tudi otroci, in sicer iz Vrtca Sonček iz Šmarjete, ki so za korenčkov kruh prejeli zlato priznanje, iz OŠ Šmarjeta pa zlato priznanje za pšenični beli kruh. Tudi nekaj moških je sodelovalo.

Podelili 9 plaket

Prejemniki 9 plaket za tri leta zapored z zlatim priznanjem ocenjen kruh iste vrste.

Podelili so kar 9 plaket, ki so jih prejeli tisti, ki so v zadnjih treh letih, torej trikrat zapovrstjo, prejeli za isto vrsto kruha zlato priznanje.

Razveselili so se jih: Alenka Avsec za ajdov kruh z ajdovimi otrobi, Anica Brulc za praznični kruh, Lidija Zupančič za krompirjev kruh, Kristina Vidic za pirin kruh s semeni, Marko Kirar za čebulni kruh, Silva Marzel za praznični kruh, Anica Kopina za kruh z divjimi šparglji, Janja Kopina za kruh z drobnjakom ter skupina Čebelice iz Vrtca Sonček Šmarjeta z vzgojiteljicama Nado in Adrijano za korenčkov kruh.

Kvaliteta kruha visoka

Drago Košak je bil predsednik ocenjevalnih komisij.

Kruh so ocenjevale tri 3-članske strokovne komisije, ki jim je predsedoval Drago Košak. Pravi, da je kvaliteta bila na zelo visokem nivoju, o čemer govorijo tudi vrste priznanj. Podelili so kar 96 zlatih, 30 srebrnih, 7 bronastih in 3 pisna priznanja.

Košak je opozoril na določene manjše napake, ki se še pojavljajo, kot je npr. priokus po praških, nekateri so bili preveč ali premalo slani, pri prazničnih kruhih so pogrešali vonj po prazničnosti, kar se da doseči z več dodatki, nekatere sestavine so bile žarke, zlasti dodatki pri semenih, pri nekaterih kruhih tudi ni bilo optimalnega vzhajanja.

Pester spremljevalni program

Pridne članice DPŽD Bela Cerkev so pekle tudi vinjevrške pogače, kar so si obiskovalci lahko ogledali.

Obiskovalci so si v društveni kuhinji lahko pred prireditvijo ogledali tudi izdelavo vinjevrške pogače, pestro pa je bilo tudi dogajanje na trgu, kjer so se na stojnicah predstavili belocerkovški vinogradniki in salamarji, podeželke z glinenimi izdelki, čebelar Stane Gorenc, pletar Jože Pakar iz Jelš pri Otočcu, Ivanka Zagorc s svojimi knjigami idr.

Za prijetno vzdušje na prireditvi, ki jo je vodila Majda Kušer Ambrožič, so poskrbeli Godba na pihala Šmarješke Toplice, Mešani pevski zbor Šmarješke Toplice, učenci OŠ Šmarjeta, mladi harmonikarji Klemna Hribarja, pevska skupine Babice in dedki idr. Betka Verščaj se je za podporo in pomoč pri prireditvi zahvalila Zvezi kmetic Slovenije, Občini Šmarješke Toplice, KGZ Novo mesto, Društvu vinogradnikov Vinji vrh – Bela Cerkev, Mlinu Košak, idr.

