Najdlje od gradnje / 3. razvojna os – srednji del: Nova trasa po meri občin

12.4.2024 | 13:30 | Dragana Stanković

Novo mesto - Srednji del tretje razvojne osi od Celja do Novega mesta je v primerjavi s severnim delom, kjer so se dela že začela, in južnim, kjer je po izdaji gradbenega dovoljenja postopke ustavila tožba civilne iniciative, najdlje od gradnje. Postopek je še vedno v fazi načrtovanja oziroma izbire trase. Da bi zadevo pospešili, so se župani občin, skozi katere naj bi potekala trasa, povezali in se konec februarja sestali v Laškem. Državi sporočajo, da se strinjajo z različico trase, ki vključuje Sevnico in Trebnje.

Natančen potek trase dvopasovnice torej še ni določen. Jasno je le, da so se občine poenotile glede poteka trase. Kot pojasnjuje trebanjska županja Mateja Povhe, naj bi del trase potekal od Zidanega Mosta mimo Radeč do Sevnice, proti Mokronogu, nato po mirnski obvoznici, ki se že gradi, in po regionalni cesti do meje z občino Trebnje, kjer zavije na za zdaj še gozdno območje in se konča na krožišču Grm pri Trebnjem. Ta različica, ki jo je kot možnost v zadnji študiji variant nakazala tudi država, je torej sprejemljiva za vse omenjene občine, poleg tega je tudi stroškovno primernejša v primerjavi s prvotno različico, ki poteka mimo Šentjanža in Krmelja proti Šmarješkim Toplicam.

Predlog trase srednjega dela tretje razvojne osi (označen z modro barvo) upošteva želje občin. (Foto: Občina Laško)

