Dodatni denar / Vlada Grmu dahnila svoj da

11.4.2024 | 13:00 | I. V.

Novo mesto - Vlada je na torkovi seji odbora za državno ureditev in javne zadeve sprejela sklep, da se projektu nadomestitve po požaru uničenih prostorov Grma Novo mesto spremeni vrednost projekta. Gre za prerazporeditev sredstev v okviru Finančnega načrta Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Z nadomestitvijo po požaru uničenih prostorov Centra biotehnike in turizma, Grm Novo mesto bo pridobljenih skupno 2.656,9 m2 površin za izvajanje izobraževalnih programov.

Nova stavba Grma Novo mesto, ki je nadomestila pogorelo, naj bi v celoti zaživela z novim šolskim letom. (Foto: I. Vidmar)

Kot so zapisali v poročilu s seje odbora, je od izdelave Investicijskega programa aprila leta 2020 do izdelave obravnavane Novelacije investicijskega programa prišlo do nekaterih odmikov. Do zdaj je bilo realizirano in plačano 2.770.625,04 evra investicijskih stroškov, načrtovana skupna vrednost projekta pa znaša 3.704.096, tako da je treba zagotoviti še 943.318 evrov. Grm Novo mesto bi moral po potrjenem Investicijskem programu zagotoviti 569.274 evrov, do danes pa je za investicijske stroške namenil 295.553 evrov.

Za izpolnitev osnovne obveznosti bi moral tako javni zavod zagotoviti še 273.721 evrov, vendar pa bo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ta sredstva v celoti zagotovilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

GRM Novo mesto je v času gradnje skušal zagotoviti gradnjo dodatne tretje etaže, v času pogovorov za zagotovitev dodatnih finančnih sredstev je prišlo do zaustavitve gradnje po osnovnem projektu. Prav tako je bila v času gradnje podana dodatna zahteva investitorja za gradnjo prizidka za avtomehanično delavnico, kar je prav tako oviralo gradnjo osnovnega dela objekta in je pomenilo podaljšanje roka za izvedbo gradnje. Izvajalec gradnje je podal zahtevek za podražitve za obdobje po izteku osnovne pogodbe oziroma zaradi podražitve, ki je posledica začasne prekinitve gradnje. Zaradi podaljšanja rokov so se povečali stroški režije, saj je izvajalec na gradbišču zagotavljal osebje in opremo.

Prav tako je v času gradnje prišlo do naročila dodatnih del, ki so bila nujno potrebna in ekonomsko neločljiva in jih je naročnik dodatno naročil. Vse to je botrovalo k povečanju investicijskih stroškov. Do podražitev je prišlo tudi pri dobavi tehnološke opreme, kjer pa je bila z izvajalcem sklenjena izvensodna poravnava. Zaradi navedenih razlogov in dejstva, da naročnik v času gradnje ni uspel zagotoviti lastnega deleža financiranja, niso bile izvršene vse pogodbe o dobavi opreme, za kar je potrebno zagotoviti sredstva 323.275 evrov. Prav tako je treba dodatna sredstva (452.716,11 evra) zagotoviti še za zagotovitev požarne vode, ustrezne hladilnice mleka, zagotavljanje ustreznega napajanja z električno energijo in zagotavljanja ograje okoli igrišča, ki je nujna za zagotavljanje varnosti.

