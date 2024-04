gospodarstvo

Uspešno šentjernejsko podjetje / EDMS je postalo Miba Elektronika Slovenija

11.4.2024 | 19:00 | L. M.

Šentjernejska ekipa Miba Elektronika Slovenija d.o.o., ponosna na uspešno delovanje. (Foto: arhiv podjetja)

V lokalni, šentjernejski poslovni skupnosti se dogajajo spremembe. Podjetje, ki ga mnogi poznajo kot EDMS d.o.o., se je spremenilo v Miba Elektronika Slovenija. Ta sprememba je del strateškega načrta za uskladitev globalne identitete podjetja, pravi generalna direktorica Maja Kovačič.

Miba je avstrijsko tehnološko podjetje v družinski lasti in bo leta 2027 praznovalo 100 let. Podjetje se osredotoča na razvoj tehnologij za čistejši planet, kar je tudi njihovo poslanstvo. Miba je vodilna na področju razvoja in proizvodnje visokokakovostnih komponent in sistemov, ki so ključni za delovanje različnih industrijskih sektorjev, kot so avtomobilska industrija, železniški promet, ladjedelništvo in energetika. Miba ima registriranih več kot 420 patentov. Je tudi eno izmed treh najboljših podjetij, ki vsako leto registrirajo največ novih patentov v Evropi.

Podjetje Miba elektronika Slovenija d.o.o. z uporabo blagovne znamke Miba dokazuje, da je del visoko strokovne, globalno aktivne organizacije z več kot 7.700 zaposlenimi na 30 proizvodnih in razvojnih lokacijah. Izjemno pomembnost izkazuje lokacija v Šentjerneju predvsem kot inovacijski center za toplotne cevi _ Heatpipe tehnologijo in standardne hladilne rešitve ter za proizvodnjo visoko zmogljivih uporov.

Visokotehnološki ponos Šentjerneja

Maja Kovačič, generalna direktorica Miba Elektronika Slovenija d.o.o. (Foto: L. M.)

Miba Elektronika Slovenija, s sedežem v Šentjerneju, je izjemno ponosna na svojo stalno ekipo 55 zaposlenih iz lokalne in bližnje okolice. Podjetje je specializirano za proizvodnjo tehnološko zahtevnih komponent, ki prispevajo k varni in učinkoviti pretvorbi in prenosu energije. Njihovi izdelki se uporabljajo v različnih industrijah, od električnih avtomobilov, do električnih hitrih vlakov do vetrnih elektrarn, ki proizvajajo več kot dva megavata moči, kot tudi v HVDC sistemih.

Globalni kupci, lokalna ekipa

Med njihove ključne stranke spadajo globalni velikani, kot so Siemens iz Nemčije, ABB iz Švice, Danfoss iz Švedske, B&R iz Avstrije, Alstom iz Švedske in Eaton USA... Večina njihovih izdelkov je namenjena industriji, ki se ukvarja z izdelavo frekvenčnih inventerjev za prenos energije. Proizvajajo različne rešitve za hlajenje elektronskih komponent, ki so ključne za učinkovito delovanje teh naprav.

Pionirji v tehnologiji hlajenja

Miba Slovenija je tudi pionir na področju razvoja in proizvodnje toplotnih cevi, s kompetenčnim centrom za razvoj toplotnih cevi prav v Šentjerneju. Zaposlujejo vrhunske strokovnjake za razvoj tehnologije heatpipe, kar jim omogoča, da ostanejo na čelu te hitro razvijajoče se industrije.

Izzivov v prihodnosti ne manjka

Kljub uspehu se Miba Slovenija zaveda izzivov, ki jih prinaša prihodnost. Eden najpogostejših izzivov je pomanjkanje usposobljenih delavcev, ki se pojavlja v mnogih visokotehnoloških sektorjih, vključno z elektroniko. Podjetje se zaveda, da je učinkovito upravljanje s človeškimi viri ključnega pomena za njegov uspeh. To vključuje zaposlovanje pravih ljudi, razvoj njihovih veščin, motiviranje in zadrževanje najboljših talentov.

Miba Elektronika Slovenija je edina Mibina podružnica v Sloveniji in naša proizvodnja je edinstvena v Evropi. Področje hlajenja elektronike je specifično in visokotehnološko, z največjo konkurenco v Aziji. Kljub temu podjetje ostaja zavezano k inovacijam, razvoju in zagotavljanju kakovostnih rešitev za svoje stranke po vsem svetu.

Miba Elektronika Slovenija združuje lokalno zaposlovanje z globalnim dosegom in visokotehnološkimi rešitvami. Z jasnim pogledom na prihodnost in zavezanostjo k razvoju talentov, je podjetje pripravljeno na vse, kar prinaša prihodnost.

‹ nazaj