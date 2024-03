Je nasilje, če dementno osebo za kratek čas zakleneš v stanovanje?

21.3.2024 | 12:00

Dr. Zdenka Čebašek Travnik: "Bodimo pozorni in skušajmo najti rešitev za vsak primer nasilja posebej."

Obiskovalci so z zanimanjem prisluhnili zanimivi, a žal še vedno tabu temi o nasilju nad starejšimi.

Vedno je prva stvar, da žrtev nasilja zaščitimo, je dejala dr. Zdenka Čebašek Travnik.

Jože Pečnik (na desni) je ponujal gradivo o demenci, med drugim tudi priročnik o ukrepanju, ki ga je izdalo društvo Spominčica.

Novo mesto - Društvo za pomoč osebam z demenco Spominčica Novo mesto je te dni v Knjižnici Mirana Jarca organiziralo predavanje z okroglo mizo z naslovom Nasilje nad starejšimi.

Gostja je bila nekdanja varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., spec. psihiatrije, ki se tej pereči, a žal še vedno tabu temi posveča tudi kot upokojenka. Je članica strokovnega sveta Spominčice Alzheimer Slovenije.

Kot je povedala, je problematika nasilja nad starejšimi v resnici zelo skrita in ne razpolagamo z nobenimi podatki. »Gre za približne ocene, v katerih se zanašamo na ocene iz drugih držav. Dejstvo je, da ogroženost obstaja in da smo dolgo to nekako zamolčevali, ker če bi govorili o nasilju, še zlasti v povezavi z demenco, tega ljudje morda ne bi dobro razumeli,« je dejala Čebašek Travnik. Sloveniji je nasilja deležnih več kot 60 tisoč starejših, med njimi so gotovo tudi tisti z demenco. Eden od desetih starejših v svetu vsak mesec doživlja nasilje. Številke so v resnici verjetno večje, saj le eden od 24 ljudi nasilje prijavi.

»Sama sem se odločila to temo čim bolj osvetliti na različne načine, da se o tem pogovarjamo, in da neha biti tabu tema. Nasilje, ki se dogaja doma, je največkrat skrito, kajti nihče noče o tem poročati, in dokler se ne zgodi res nekaj hudega, nihče o tem ne izve,« je o razlogih za predavanje povedala gostja.

Poudarila je, da je nasilje možno povsod. Bistveno je, da se te možnosti zavedamo, »kajti če rečemo, saj ni res, to ne more biti, potem smo zamolčali samo nasilje in ustavili možnosti, da bi karkoli spremenili.«

Čebašek Travnik je govorila tudi o tem, kako ukrepati, če se pojaviš kot žrtev, kot priča, ali kot storilec nasilja – vsak ima svojo vlogo, ki jo odigra. Žal pa se pri pričanju ne moremo zanesti prav na osebe z demenco, kajti ta ali ne zna povedati, ali pa to ni zanesljivo, zato je dobro, da imamo neke dnevniške zapise opazovanja, kako se ta oseba obnaša, saj se vedenje pogosto spremeni.

Poslušalce je pozdravil Jože Pečnik, predsednik Spominčice Novo mesto, ki je poudaril, zakaj je ta tema tako pomembna in aktualna ter je treba o njej govoriti.

Zbrani so zastavljali tudi vprašanja in prav vsem je npr. dalo misliti tole: Ali je nasilje, da osebo z demenco za kratek čas zaklenemo v stanovanje, skratka doma, ker moramo npr. kot njihov skrbnik skočiti v trgovino, k zdravniku, iti v službo ali šolo … V domu starejših namreč nismo dobili prostora, denarja za neko varstvo nimamo. Dementni osebi tako omejimo svobodo gibanja, ampak ali ni morda ključ oz. zaklepanje ukrep za zmanjšanje nasilja in nevarnosti, ki sicer preti?

