Režijski obrat - Zdaj lahko kaj zaslužijo

17.3.2024 | 16:00

Režijski obrat ustanavljajo zlasti zaradi večnamenskega doma in zeliščarskega centra Zagraški log (na fotografiji). (Foto: L. M., arhiv DL)

Škocjan - V občini Škocjan so v začetku letošnjega leta, podobno kot prej že v marsikateri manjši dolenjski lokalni skupnosti, ustanovili t. i. režijski obrat. Deloval bo v okviru občinske uprave, njegovo ustanovitev pa so spodbudile predvsem potrebe, pove župan Jože Kapler. Na začetku bo obrat upravljal javne občinske objekte. S trženjem bodo lahko krili del stroškov vzdrževanja objektov, režijski obrat pa bo omogočil tudi racionalizacijo nekaterih dejavnosti, npr. pregledniške službe (preglede lokalnih cest), kar zdaj zanje pogodbeno in ne prav poceni izvaja novomeški CGP. Začetno opravljanje tržne dejavnosti bodo v nadaljevanju lahko še nadgradili, saj sprejeti odlok omogoča izvajanje 15 različnih dejavnosti, ki jih lahko režijski obrat opravlja sam ali s pogodbenimi izvajalci.

V Škocjanu ustanovili režijski obrat zlasti zaradi večnamenskega doma in zeliščarskega centra – Končno bodo lahko tržili – Obeta se nova zaposlitev – Letos 28.000 evrov iz proračuna

L. Markelj